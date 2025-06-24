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Трамп заявил о нарушении Ираном и Израилем перемирия - РИА Новости, 24.06.2025
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13:49 24.06.2025 (обновлено: 14:13 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tramp-2025084709.html
Трамп заявил о нарушении Ираном и Израилем перемирия
Трамп заявил о нарушении Ираном и Израилем перемирия - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп заявил о нарушении Ираном и Израилем перемирия
Президент США Дональд Трамп заявил, что и Иран, и Израиль нарушили режим прекращения огня, он недоволен обеими странами, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:49:00+03:00
2025-06-24T14:13:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что и Иран, и Израиль нарушили режим прекращения огня, он недоволен обеими странами, передает агентство Рейтер."Трамп заявил..., что и Иран, и Израиль нарушили прекращение огня, о котором он объявил несколько часов назад, и что он недоволен обеими странами, особенно Израилем", - говорится в сообщении агентства.Согласно Рейтер, Трамп также указал на то, что Израиль начал удары сразу после того, как согласился на перемирие.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
https://ria.ru/20250624/iran-2025041405.html
https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
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в мире, израиль, сша, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, США, Иран, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп заявил о нарушении Ираном и Израилем перемирия

Reuters: Трамп заявил о нарушении Ираном и Израилем режима прекращения огня

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге. 24 июня 2025
Президент Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге. 24 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге. 24 июня 2025
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что и Иран, и Израиль нарушили режим прекращения огня, он недоволен обеими странами, передает агентство Рейтер.
"Трамп заявил..., что и Иран, и Израиль нарушили прекращение огня, о котором он объявил несколько часов назад, и что он недоволен обеими странами, особенно Израилем", - говорится в сообщении агентства.
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Согласно Рейтер, Трамп также указал на то, что Израиль начал удары сразу после того, как согласился на перемирие.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
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