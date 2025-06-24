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Трамп заявил о нарушении Ираном и Израилем перемирия

Трамп заявил о нарушении Ираном и Израилем перемирия - РИА Новости, 24.06.2025

Трамп заявил о нарушении Ираном и Израилем перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил, что и Иран, и Израиль нарушили режим прекращения огня, он недоволен обеими странами, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T13:49:00+03:00

2025-06-24T13:49:00+03:00

2025-06-24T14:13:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что и Иран, и Израиль нарушили режим прекращения огня, он недоволен обеими странами, передает агентство Рейтер."Трамп заявил..., что и Иран, и Израиль нарушили прекращение огня, о котором он объявил несколько часов назад, и что он недоволен обеими странами, особенно Израилем", - говорится в сообщении агентства.Согласно Рейтер, Трамп также указал на то, что Израиль начал удары сразу после того, как согласился на перемирие.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250624/iran-2025041405.html

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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в мире, израиль, сша, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте