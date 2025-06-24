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Трамп совершил историческую ошибку, считает экс-премьер Италии - РИА Новости, 24.06.2025
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10:01 24.06.2025 (обновлено: 10:03 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tramp-2025016375.html
Трамп совершил историческую ошибку, считает экс-премьер Италии
Трамп совершил историческую ошибку, считает экс-премьер Италии - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп совершил историческую ошибку, считает экс-премьер Италии
Президент США Дональд Трамп совершил историческую ошибку, нанеся удары по ядерным объектам в Иране, считает бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:01:00+03:00
2025-06-24T10:03:00+03:00
в мире
иран
сша
катар
дональд трамп
джузеппе конте
аббас аракчи
оон
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РИМ, 24 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп совершил историческую ошибку, нанеся удары по ядерным объектам в Иране, считает бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте. "Трамп совершил историческую ошибку, его собственные избиратели смогут потребовать от него ответа уже на промежуточных выборах", - заявил он в интервью газете Repubblica. Италия, подчеркнул Конте, никоим образом не может участвовать в эскалации конфликта, даже не напрямую. "Ни один здравомыслящий человек не может встать на сторону теократии аятолл. Но если мы узаконим применение односторонней силы, попирая международное право, мы также узаконим тот факт, что худшие автократии могут вооружиться атомными бомбами", - сказал политик. По этой логике, подчеркнул Конте, если не осудить нападение США и Израиля на Иран, станет трудно продолжать осуждать действия России на Украине. Иранские вооруженные силы в понедельник сообщили, что Иран осуществил ракетную атаку против базы США в Катаре. Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована в Катаре ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана, отметив, что пострадавших среди персонала США нет. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в понедельник дал "очень слабый" ответ на удары Вашингтона по его ядерной инфраструктуре, добавив, что большинство ракет были успешно перехвачены. Трамп выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также пообещал, что побудит и Израиль стремиться к миру. Как заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, Тегеран не стремится к эскалации напряженности, иранский удар по базе США в Катаре был лишь ответом на агрессию Вашингтона. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
https://ria.ru/20250624/posledstviya-2024996089.html
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в мире, иран, сша, катар, дональд трамп, джузеппе конте, аббас аракчи, оон, движение 5 звезд, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Катар, Дональд Трамп, Джузеппе Конте, Аббас Аракчи, ООН, Движение 5 звезд, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Трамп совершил историческую ошибку, считает экс-премьер Италии

Конте: Трамп совершил историческую ошибку, ударив по ядерным объектам Ирана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИтальянский премьер-министр Джузеппе Конте
Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. Архивное фото
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РИМ, 24 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп совершил историческую ошибку, нанеся удары по ядерным объектам в Иране, считает бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте.
"Трамп совершил историческую ошибку, его собственные избиратели смогут потребовать от него ответа уже на промежуточных выборах", - заявил он в интервью газете Repubblica.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия
Вчера, 05:58
Италия, подчеркнул Конте, никоим образом не может участвовать в эскалации конфликта, даже не напрямую.
"Ни один здравомыслящий человек не может встать на сторону теократии аятолл. Но если мы узаконим применение односторонней силы, попирая международное право, мы также узаконим тот факт, что худшие автократии могут вооружиться атомными бомбами", - сказал политик.
По этой логике, подчеркнул Конте, если не осудить нападение США и Израиля на Иран, станет трудно продолжать осуждать действия России на Украине.
Иранские вооруженные силы в понедельник сообщили, что Иран осуществил ракетную атаку против базы США в Катаре. Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована в Катаре ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана, отметив, что пострадавших среди персонала США нет. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в понедельник дал "очень слабый" ответ на удары Вашингтона по его ядерной инфраструктуре, добавив, что большинство ракет были успешно перехвачены. Трамп выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также пообещал, что побудит и Израиль стремиться к миру.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Песков высказался о последствиях ударов США по Ирану
23 июня, 21:34
Как заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, Тегеран не стремится к эскалации напряженности, иранский удар по базе США в Катаре был лишь ответом на агрессию Вашингтона.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Шоссе в центре Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Шериф Лос-Анджелеса извинился за пост про удары США по Ирану
23 июня, 18:03
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
"Развязать войну": в США набросились на Иран после заявления Аракчи
Вчера, 04:57
 
В миреИранСШАКатарДональд ТрампДжузеппе КонтеАббас АракчиООНДвижение 5 звездМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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