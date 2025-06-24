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Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, заявил Трамп

Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, заявил Трамп - РИА Новости, 24.06.2025

Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, просит не нарушать его. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T08:13:00+03:00

2025-06-24T08:13:00+03:00

2025-06-24T08:22:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, просит не нарушать его."Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, израиль, сша, аббас аракчи, иран