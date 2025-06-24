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Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, заявил Трамп
Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, заявил Трамп - РИА Новости, 24.06.2025
Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, просит не нарушать его. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T08:13:00+03:00
2025-06-24T08:13:00+03:00
2025-06-24T08:22:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, просит не нарушать его."Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, израиль, сша, аббас аракчи, иран
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп, Израиль, США, Аббас Аракчи, Иран
Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, заявил Трамп
Трамп призвал не нарушать перемирие между Ираном и Израилем