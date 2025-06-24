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Трамп оценил мужество пилотов бомбардировщиков B-2 - РИА Новости, 24.06.2025
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07:56 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/tramp-2025003499.html
Трамп оценил мужество пилотов бомбардировщиков B-2
Трамп оценил мужество пилотов бомбардировщиков B-2 - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп оценил мужество пилотов бомбардировщиков B-2
Президент США Дональд Трамп, говоря о мире между Ираном и Израилем, отметил талант и мужество пилотов бомбардировщиков B-2. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:56:00+03:00
2025-06-24T07:56:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
аббас аракчи
антониу гутерреш
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о мире между Ираном и Израилем, отметил талант и мужество пилотов бомбардировщиков B-2. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары. "Мы не смогли бы заключить "сделку" без таланта и мужества наших замечательных пилотов B-2 и всех, кто был связан с этой операцией. По иронии судьбы, этот идеальный "удар" поздним вечером собрал всех вместе, и сделка была заключена", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Министерство обороны США в понедельник опубликовало официальные видео и фотографии американских стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, которые участвовали в ударах Вашингтона по территории Ирана. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
https://ria.ru/20250624/ssha-2024998241.html
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, b-2 (northrop grumman b2 spirit), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп оценил мужество пилотов бомбардировщиков B-2

Трамп отметил мужество пилотов B-2, говоря о мире между Ираном и Израилем

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о мире между Ираном и Израилем, отметил талант и мужество пилотов бомбардировщиков B-2.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
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"Мы не смогли бы заключить "сделку" без таланта и мужества наших замечательных пилотов B-2 и всех, кто был связан с этой операцией. По иронии судьбы, этот идеальный "удар" поздним вечером собрал всех вместе, и сделка была заключена", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Министерство обороны США в понедельник опубликовало официальные видео и фотографии американских стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, которые участвовали в ударах Вашингтона по территории Ирана.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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В миреИранСШАИзраильДональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООНМАГАТЭB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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