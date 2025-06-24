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Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ираном будет действовать вечно - РИА Новости, 24.06.2025
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02:38 24.06.2025 (обновлено: 02:45 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tramp-2024986323.html
Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ираном будет действовать вечно
Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ираном будет действовать вечно - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ираном будет действовать вечно
Президент США Дональд Трамп заявил, что заключенное Израилем и Ираном перемирие не имеет временных ограничений и будет "действовать вечно". РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T02:38:00+03:00
2025-06-24T02:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что заключенное Израилем и Ираном перемирие не имеет временных ограничений и будет "действовать вечно".Трамп ранее сообщал, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны"."Я думаю, что прекращение огня бессрочно. Оно будет длиться вечно", - заявил президент США в интервью телеканалу NBC News.Как ранее уточнял Трамп, первым огонь прекратит Иран, в то время как Израиль предпримет аналогичный шаг через 12 часов. По истечении 24-часового прекращения огня мир, по словам американского лидера, увидит "официальное прекращение 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250624/iran-2024983995.html
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израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ираном будет действовать вечно

Трамп: перемирие между Израилем и Ираном будет действовать вечно

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что заключенное Израилем и Ираном перемирие не имеет временных ограничений и будет "действовать вечно".
Трамп ранее сообщал, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
СМИ: Иран подтвердил согласие на прекращение огня с Израилем
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"Я думаю, что прекращение огня бессрочно. Оно будет длиться вечно", - заявил президент США в интервью телеканалу NBC News.
Как ранее уточнял Трамп, первым огонь прекратит Иран, в то время как Израиль предпримет аналогичный шаг через 12 часов. По истечении 24-часового прекращения огня мир, по словам американского лидера, увидит "официальное прекращение 12-дневной войны".
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