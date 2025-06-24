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Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии - РИА Новости, 24.06.2025
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01:10 24.06.2025 (обновлено: 01:46 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tramp-2024981343.html
Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии
Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T01:10:00+03:00
2025-06-24T01:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны"."Израиль и Иран согласились, что будет полное и всеобщее прекращение огня", - написал он в соцсети Truth Social.По словам главы государства, 12-часовое перемирие начнет действовать через шесть часов, когда Израиль и Иран свернут свои операции, после этого войну можно будет считать закончившейся.Он заявил, что первым огонь прекратит Иран, в то время как Израиль предпримет аналогичный шаг через 12 часов. По истечении 24-часового прекращения огня мир увидит "официальное прекращение 12-дневной войны", добавил президент США.Трамп также поблагодарил Израиль и Иран за "стойкость, мужество и интеллект", которые позволили завершить "12-дневную войну".
https://ria.ru/20250624/vens-2024981717.html
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, дональд трамп
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии

Трамп: Иран и Израиль договорились о перемирии

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
"Израиль и Иран согласились, что будет полное и всеобщее прекращение огня", - написал он в соцсети Truth Social.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Иран после ударов США не способен создать ядерное оружие, утверждает Вэнс
01:16
По словам главы государства, 12-часовое перемирие начнет действовать через шесть часов, когда Израиль и Иран свернут свои операции, после этого войну можно будет считать закончившейся.
Он заявил, что первым огонь прекратит Иран, в то время как Израиль предпримет аналогичный шаг через 12 часов. По истечении 24-часового прекращения огня мир увидит "официальное прекращение 12-дневной войны", добавил президент США.
Трамп также поблагодарил Израиль и Иран за "стойкость, мужество и интеллект", которые позволили завершить "12-дневную войну".
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Иран не получал предложений прекратить огонь, сообщает CNN
01:00
 
В миреИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСШАДональд Трамп
 
 
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