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Трамп хочет завершить конфликт с Ираном и прийти к сделке, сообщает Axios - РИА Новости, 24.06.2025
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00:29 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/tramp-2024979648.html
Трамп хочет завершить конфликт с Ираном и прийти к сделке, сообщает Axios
Трамп хочет завершить конфликт с Ираном и прийти к сделке, сообщает Axios - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп хочет завершить конфликт с Ираном и прийти к сделке, сообщает Axios
Цель президента США Дональда Трампа - завершить конфликт с Ираном и прийти к сделке, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T00:29:00+03:00
2025-06-24T00:29:00+03:00
в мире
иран
сша
катар
дональд трамп
биньямин нетаньяху
аббас аракчи
оон
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Цель президента США Дональда Трампа - завершить конфликт с Ираном и прийти к сделке, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома. Иранские вооруженные силы в понедельник сообщили, что Иран осуществил ракетную атаку против базы США в Катаре. Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована в Катаре ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана, отметив, что пострадавших среди персонала США нет. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в понедельник дал "очень слабый" ответ на удары Вашингтона по его ядерной инфраструктуре, добавив, что большинство ракет были успешно перехвачены. Трамп выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также пообещал, что побудит и Израиль стремиться к миру. "Чиновник Белого дома сообщил Axios, что сейчас цель Трампа - закончить войну, и он планирует донести это до премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху", - говорится в сообщении портала. Чиновник добавил, что США хотят заключить с Ираном сделку и "не хотят больше никакой войны". США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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в мире, иран, сша, катар, дональд трамп, биньямин нетаньяху, аббас аракчи, оон, министерство обороны сша, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Катар, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Аббас Аракчи, ООН, Министерство обороны США, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп хочет завершить конфликт с Ираном и прийти к сделке, сообщает Axios

Axios: Трамп хочет завершить конфликт с Ираном и прийти к сделке

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Цель президента США Дональда Трампа - завершить конфликт с Ираном и прийти к сделке, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.
Иранские вооруженные силы в понедельник сообщили, что Иран осуществил ракетную атаку против базы США в Катаре. Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована в Катаре ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана, отметив, что пострадавших среди персонала США нет. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в понедельник дал "очень слабый" ответ на удары Вашингтона по его ядерной инфраструктуре, добавив, что большинство ракет были успешно перехвачены. Трамп выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также пообещал, что побудит и Израиль стремиться к миру.
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Вчера, 23:42
"Чиновник Белого дома сообщил Axios, что сейчас цель Трампа - закончить войну, и он планирует донести это до премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху", - говорится в сообщении портала.
Чиновник добавил, что США хотят заключить с Ираном сделку и "не хотят больше никакой войны".
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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Целью Ирана в Катаре была только база США, сообщил источник
Вчера, 22:09
 
В миреИранСШАКатарДональд ТрампБиньямин НетаньяхуАббас АракчиООНМинистерство обороны СШАМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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