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Израиль до перемирия атаковал жилые районы Тегерана, заявил губернатор
Израиль до перемирия атаковал жилые районы Тегерана, заявил губернатор - РИА Новости, 24.06.2025
Израиль до перемирия атаковал жилые районы Тегерана, заявил губернатор
Израиль до перемирия атаковал в основном жилые районы провинции Тегеран, ударам во вторник утром подверглись 12 локаций, сообщил губернатор столичный провинции... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:43:00+03:00
2025-06-24T10:43:00+03:00
2025-06-24T10:43:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Израиль до перемирия атаковал в основном жилые районы провинции Тегеран, ударам во вторник утром подверглись 12 локаций, сообщил губернатор столичный провинции Мохаммад Садек Моатамадиан. "Попадания во вторник утром были в 12 районах как в самом городе, так и в провинции Тегеран. В основном удары сионистов пришлись на жилые районы или объекты по предоставлению услуг", - приводит слова губернатора агентство Mehr. Он также сообщил, что более 120 домов были полностью разрушены в провинции Тегеран, более 500 получили серьезные повреждения.
https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
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в мире, тегеран (город), израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Тегеран (город), Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль до перемирия атаковал жилые районы Тегерана, заявил губернатор
Моатамадиан: Израиль до перемирия атаковал в основном жилые районы Тегерана