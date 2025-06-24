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Израиль до перемирия атаковал жилые районы Тегерана, заявил губернатор - РИА Новости, 24.06.2025
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10:43 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/tegeran-2025027477.html
Израиль до перемирия атаковал жилые районы Тегерана, заявил губернатор
Израиль до перемирия атаковал жилые районы Тегерана, заявил губернатор - РИА Новости, 24.06.2025
Израиль до перемирия атаковал жилые районы Тегерана, заявил губернатор
Израиль до перемирия атаковал в основном жилые районы провинции Тегеран, ударам во вторник утром подверглись 12 локаций, сообщил губернатор столичный провинции... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:43:00+03:00
2025-06-24T10:43:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Израиль до перемирия атаковал в основном жилые районы провинции Тегеран, ударам во вторник утром подверглись 12 локаций, сообщил губернатор столичный провинции Мохаммад Садек Моатамадиан. "Попадания во вторник утром были в 12 районах как в самом городе, так и в провинции Тегеран. В основном удары сионистов пришлись на жилые районы или объекты по предоставлению услуг", - приводит слова губернатора агентство Mehr. Он также сообщил, что более 120 домов были полностью разрушены в провинции Тегеран, более 500 получили серьезные повреждения.
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в мире, тегеран (город), израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Тегеран (город), Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль до перемирия атаковал жилые районы Тегерана, заявил губернатор

Моатамадиан: Израиль до перемирия атаковал в основном жилые районы Тегерана

© СоцсетиДым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей
Дым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Дым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей
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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Израиль до перемирия атаковал в основном жилые районы провинции Тегеран, ударам во вторник утром подверглись 12 локаций, сообщил губернатор столичный провинции Мохаммад Садек Моатамадиан.
"Попадания во вторник утром были в 12 районах как в самом городе, так и в провинции Тегеран. В основном удары сионистов пришлись на жилые районы или объекты по предоставлению услуг", - приводит слова губернатора агентство Mehr.
Он также сообщил, что более 120 домов были полностью разрушены в провинции Тегеран, более 500 получили серьезные повреждения.
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В миреТегеран (город)ИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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