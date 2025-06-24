https://ria.ru/20250624/svo-2025061508.html

ВС России ударили по объекту портовой инфраструктуры Украины

ВС России ударили по объекту портовой инфраструктуры Украины - РИА Новости, 24.06.2025

ВС России ударили по объекту портовой инфраструктуры Украины

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли поражение объекту портовой инфраструктуры Украины, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов, ПВО... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:17:00+03:00

2025-06-24T12:17:00+03:00

2025-06-24T12:22:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли поражение объекту портовой инфраструктуры Украины, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов, ПВО уничтожила две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 168 беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 168 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомстваМинобороны также сообщило, что Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли поражение объекту портовой инфраструктуры Украины, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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