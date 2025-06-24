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ВС России ударили по объекту портовой инфраструктуры Украины - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 24.06.2025 (обновлено: 12:22 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/svo-2025061508.html
ВС России ударили по объекту портовой инфраструктуры Украины
ВС России ударили по объекту портовой инфраструктуры Украины - РИА Новости, 24.06.2025
ВС России ударили по объекту портовой инфраструктуры Украины
Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли поражение объекту портовой инфраструктуры Украины, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов, ПВО... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:17:00+03:00
2025-06-24T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли поражение объекту портовой инфраструктуры Украины, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов, ПВО уничтожила две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 168 беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 168 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомстваМинобороны также сообщило, что Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли поражение объекту портовой инфраструктуры Украины, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, украина, россия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, США, Безопасность
ВС России ударили по объекту портовой инфраструктуры Украины

Минобороны: ВС России ударили по объекту портовой инфраструктуры Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли поражение объекту портовой инфраструктуры Украины, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов, ПВО уничтожила две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 168 беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 168 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства
Минобороны также сообщило, что Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли поражение объекту портовой инфраструктуры Украины, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСШАБезопасность
 
 
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