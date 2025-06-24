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Минобороны рассказало потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 24.06.2025
Минобороны рассказало потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:16:00+03:00
2025-06-24T12:16:00+03:00
2025-06-24T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Львов, Антоновка, Кизомыс, Новая Каховка, Днепровское Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 60-ти военнослужащих ВСУ, десять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область, Львов, Безопасность
Минобороны рассказало потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра"