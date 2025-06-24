https://ria.ru/20250624/svo-2025060138.html
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 24.06.2025
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Киев за сутки потерял до 235 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:14:00+03:00
2025-06-24T12:14:00+03:00
2025-06-24T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
киев
сумская область
волчанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_0:96:3074:1825_1920x0_80_0_0_31a88183b6aa0585ffe16c71afe91c11.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 235 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ястребиное, Андреевка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Окоп, Уды, Охримовка, Зеленое и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
сумская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_10ab207fe61a9fd10150536fdfc268c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, киев, сумская область, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Киев, Сумская область, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Севера"