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Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 24.06.2025

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Киев за сутки потерял до 235 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:14:00+03:00

2025-06-24T12:14:00+03:00

2025-06-24T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

киев

сумская область

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 235 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ястребиное, Андреевка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Окоп, Уды, Охримовка, Зеленое и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.

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киев

сумская область

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вооруженные силы украины, киев, сумская область, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность