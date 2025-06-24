https://ria.ru/20250624/svo-2025059966.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 24.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Украинские войска потеряли за сутки более 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:13:00+03:00
2025-06-24T12:13:00+03:00
2025-06-24T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
северск
сша
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848869_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_233c4f8e7b1e87d4a9345b3d0f6eeaf8.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Серебрянка, Предтечино, Белая Гора, Выемка, Петровка, Северск, Васюковка, Тихоновка, Заря и Часов Яр Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848869_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f91566e1ad0e285c87328c99abb994d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), северск, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Северск, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли более 190 военных в зоне действий "Юга" за сутки