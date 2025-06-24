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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 24.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Украинские войска потеряли за сутки более 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:13:00+03:00

2025-06-24T12:13:00+03:00

2025-06-24T12:19:00+03:00

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северск

сша

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Серебрянка, Предтечино, Белая Гора, Выемка, Петровка, Северск, Васюковка, Тихоновка, Заря и Часов Яр Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), северск, сша, вооруженные силы украины, безопасность