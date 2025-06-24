Суд рассмотрит жалобу на арест редактора URA.RU в среду
Суд рассмотрит апелляцию на арест редактора URA.RU Аллаярова в среду
© Фото : Денис Аллаяров/VKДенис Аллаяров
© Фото : Денис Аллаяров/VK
Денис Аллаяров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд назначил на среду рассмотрение апелляционной жалобы на арест редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде-полицейскому, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Рассмотрение жалобы по Аллаярову завтра в 11.00 (9.00 мск – ред.)", – сказала собеседница агентства.
Также в суде отметили, что апелляционную жалобу на арест экс-полицейского рассмотрят в четверг в 10.00 (8.00 мск).
Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы, сообщали РИА Новости в силовых структурах, из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется редактор Аллаяров, является родным дядей журналиста.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 6 июня арестовал до 4 августа Аллаярова, в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест, тоже до 4 августа.
Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказала РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть только "донос его родного дяди", также она заявляла, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки.
Адвокат редактора URA.RU рассказала о ходе дела
16 июня, 16:36