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Суд рассмотрит жалобу на арест редактора URA.RU в среду - РИА Новости, 24.06.2025
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14:34 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/sud-2025097666.html
Суд рассмотрит жалобу на арест редактора URA.RU в среду
Суд рассмотрит жалобу на арест редактора URA.RU в среду - РИА Новости, 24.06.2025
Суд рассмотрит жалобу на арест редактора URA.RU в среду
Свердловский областной суд назначил на среду рассмотрение апелляционной жалобы на арест редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:34:00+03:00
2025-06-24T14:34:00+03:00
происшествия
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ura.ru
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд назначил на среду рассмотрение апелляционной жалобы на арест редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде-полицейскому, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Рассмотрение жалобы по Аллаярову завтра в 11.00 (9.00 мск – ред.)", – сказала собеседница агентства. Также в суде отметили, что апелляционную жалобу на арест экс-полицейского рассмотрят в четверг в 10.00 (8.00 мск). Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы, сообщали РИА Новости в силовых структурах, из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется редактор Аллаяров, является родным дядей журналиста. Ленинский районный суд Екатеринбурга 6 июня арестовал до 4 августа Аллаярова, в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест, тоже до 4 августа. Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказала РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть только "донос его родного дяди", также она заявляла, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки.
https://ria.ru/20250616/mvd-2023159880.html
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Новости
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Происшествия, ЖКХ, Екатеринбург, Урал, Ura.ru, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
Суд рассмотрит жалобу на арест редактора URA.RU в среду

Суд рассмотрит апелляцию на арест редактора URA.RU Аллаярова в среду

© Фото : Денис Аллаяров/VKДенис Аллаяров
Денис Аллаяров - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Денис Аллаяров/VK
Денис Аллаяров. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд назначил на среду рассмотрение апелляционной жалобы на арест редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде-полицейскому, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Рассмотрение жалобы по Аллаярову завтра в 11.00 (9.00 мск – ред.)", – сказала собеседница агентства.
Также в суде отметили, что апелляционную жалобу на арест экс-полицейского рассмотрят в четверг в 10.00 (8.00 мск).
Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы, сообщали РИА Новости в силовых структурах, из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется редактор Аллаяров, является родным дядей журналиста.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 6 июня арестовал до 4 августа Аллаярова, в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест, тоже до 4 августа.
Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказала РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть только "донос его родного дяди", также она заявляла, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки.
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Адвокат редактора URA.RU рассказала о ходе дела
16 июня, 16:36
 
ПроисшествияЖКХЕкатеринбургУралUra.ruОбыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
 
 
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