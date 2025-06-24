https://ria.ru/20250624/sud-2025097666.html

Суд рассмотрит жалобу на арест редактора URA.RU в среду

Суд рассмотрит жалобу на арест редактора URA.RU в среду - РИА Новости, 24.06.2025

Суд рассмотрит жалобу на арест редактора URA.RU в среду

Свердловский областной суд назначил на среду рассмотрение апелляционной жалобы на арест редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:34:00+03:00

2025-06-24T14:34:00+03:00

2025-06-24T14:34:00+03:00

происшествия

жкх

екатеринбург

урал

ura.ru

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021144845_78:182:1000:701_1920x0_80_0_0_d390893490b48b4ebc0b517c462a864f.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд назначил на среду рассмотрение апелляционной жалобы на арест редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде-полицейскому, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Рассмотрение жалобы по Аллаярову завтра в 11.00 (9.00 мск – ред.)", – сказала собеседница агентства. Также в суде отметили, что апелляционную жалобу на арест экс-полицейского рассмотрят в четверг в 10.00 (8.00 мск). Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы, сообщали РИА Новости в силовых структурах, из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется редактор Аллаяров, является родным дядей журналиста. Ленинский районный суд Екатеринбурга 6 июня арестовал до 4 августа Аллаярова, в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест, тоже до 4 августа. Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказала РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть только "донос его родного дяди", также она заявляла, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки.

https://ria.ru/20250616/mvd-2023159880.html

екатеринбург

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, екатеринбург, урал, ura.ru, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге