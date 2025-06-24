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Суд отказал в ходатайстве об освобождении экс-депутата Приморья - РИА Новости, 24.06.2025
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06:11 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/sud-2024996842.html
Суд отказал в ходатайстве об освобождении экс-депутата Приморья
Суд отказал в ходатайстве об освобождении экс-депутата Приморья - РИА Новости, 24.06.2025
Суд отказал в ходатайстве об освобождении экс-депутата Приморья
Ленинский районный суд Владивостока отказал в удовлетворении ходатайства о досрочном освобождении из колонии в связи с болезнью экс-депутата Приморья Артема... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T06:11:00+03:00
2025-06-24T06:11:00+03:00
происшествия
владивосток
сергей обухов
следственный комитет россии (ск рф)
приморский краевой суд
госдума рф
артем самсонов (депутат)
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока отказал в удовлетворении ходатайства о досрочном освобождении из колонии в связи с болезнью экс-депутата Приморья Артема Самсонова, осужденного по делу о растлении ребенка, сообщила РИА Новости адвокат бывшего парламентария Наталья Касилова. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд в феврале 2023 года отменил приговор, но в мае Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение краевого суда. Приморский краевой суд в июле 2023 года в ходе повторного апелляционного рассмотрения уголовного дела оставил в силе приговор в 13 лет колонии. Верховный суд отказал в удовлетворении жалоб защиты экс-депутата. Касилова сообщала РИА Новости, что администрация тюремной больницы подала в суд ходатайство о досрочном освобождении Самсонова в связи с болезнью - у него онкология. Во вторник прошло второе заседание суда. "Отказали. Будем обжаловать", - сказала Касилова. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова. Депутат Госдумы Сергей Обухов направил в комиссию по правам человека СНГ материалы в отношении Самсонова. Кроме того, сейчас Ленинский районный суд Владивостока рассматривает иск Самсонова о признании юридического факта его преследования по политическим мотивам.
https://ria.ru/20250529/glava-2019686438.html
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происшествия, владивосток, сергей обухов, следственный комитет россии (ск рф), приморский краевой суд, госдума рф, артем самсонов (депутат)
Происшествия, Владивосток, Сергей Обухов, Следственный комитет России (СК РФ), Приморский краевой суд, Госдума РФ, Артем Самсонов (депутат)
Суд отказал в ходатайстве об освобождении экс-депутата Приморья

Суд отказал в ходатайстве об освобождении экс-депутата Самсонова из-за болезни

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока отказал в удовлетворении ходатайства о досрочном освобождении из колонии в связи с болезнью экс-депутата Приморья Артема Самсонова, осужденного по делу о растлении ребенка, сообщила РИА Новости адвокат бывшего парламентария Наталья Касилова.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд в феврале 2023 года отменил приговор, но в мае Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение краевого суда. Приморский краевой суд в июле 2023 года в ходе повторного апелляционного рассмотрения уголовного дела оставил в силе приговор в 13 лет колонии. Верховный суд отказал в удовлетворении жалоб защиты экс-депутата. Касилова сообщала РИА Новости, что администрация тюремной больницы подала в суд ходатайство о досрочном освобождении Самсонова в связи с болезнью - у него онкология. Во вторник прошло второе заседание суда.
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"Отказали. Будем обжаловать", - сказала Касилова.
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова. Депутат Госдумы Сергей Обухов направил в комиссию по правам человека СНГ материалы в отношении Самсонова.
Кроме того, сейчас Ленинский районный суд Владивостока рассматривает иск Самсонова о признании юридического факта его преследования по политическим мотивам.
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