https://ria.ru/20250624/sud-2024996842.html

Суд отказал в ходатайстве об освобождении экс-депутата Приморья

Суд отказал в ходатайстве об освобождении экс-депутата Приморья - РИА Новости, 24.06.2025

Суд отказал в ходатайстве об освобождении экс-депутата Приморья

Ленинский районный суд Владивостока отказал в удовлетворении ходатайства о досрочном освобождении из колонии в связи с болезнью экс-депутата Приморья Артема... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T06:11:00+03:00

2025-06-24T06:11:00+03:00

2025-06-24T06:11:00+03:00

происшествия

владивосток

сергей обухов

следственный комитет россии (ск рф)

приморский краевой суд

госдума рф

артем самсонов (депутат)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока отказал в удовлетворении ходатайства о досрочном освобождении из колонии в связи с болезнью экс-депутата Приморья Артема Самсонова, осужденного по делу о растлении ребенка, сообщила РИА Новости адвокат бывшего парламентария Наталья Касилова. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд в феврале 2023 года отменил приговор, но в мае Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение краевого суда. Приморский краевой суд в июле 2023 года в ходе повторного апелляционного рассмотрения уголовного дела оставил в силе приговор в 13 лет колонии. Верховный суд отказал в удовлетворении жалоб защиты экс-депутата. Касилова сообщала РИА Новости, что администрация тюремной больницы подала в суд ходатайство о досрочном освобождении Самсонова в связи с болезнью - у него онкология. Во вторник прошло второе заседание суда. "Отказали. Будем обжаловать", - сказала Касилова. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова. Депутат Госдумы Сергей Обухов направил в комиссию по правам человека СНГ материалы в отношении Самсонова. Кроме того, сейчас Ленинский районный суд Владивостока рассматривает иск Самсонова о признании юридического факта его преследования по политическим мотивам.

https://ria.ru/20250529/glava-2019686438.html

https://ria.ru/20250416/smirnov-2011657815.html

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происшествия, владивосток, сергей обухов, следственный комитет россии (ск рф), приморский краевой суд, госдума рф, артем самсонов (депутат)