https://ria.ru/20250624/stavropole-2025063353.html

Производство пищевой продукции на Ставрополье выросло на 12%

Производство пищевой продукции на Ставрополье выросло на 12% - РИА Новости, 24.06.2025

Производство пищевой продукции на Ставрополье выросло на 12%

Объем производства пищевой продукции в Ставропольском крае вырос с начала 2025 года на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предприятия... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:21:00+03:00

2025-06-24T12:21:00+03:00

2025-06-24T12:21:00+03:00

ставропольский край

экономика

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Объем производства пищевой продукции в Ставропольском крае вырос с начала 2025 года на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предприятия отгрузили товары на 60 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства. "Объем производства увеличивается постоянно. Ставропольская продукция востребована российскими и зарубежными покупателями из более чем 60 стран мира. Развиваться нашими предприятиям, особенно малым и средним, помогают меры поддержки, которые они могут получить, в том числе за счет госпрограммы края “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка”. Краевую помощь мы постоянно расширяем. Задача, которую сейчас ставит губернатор Владимир Владимиров, чтобы наш агропромышленный регион производил как можно больше продукции из местного сырья", – рассказал министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин, его слова приводит пресс-служба. В пищевой отрасли региона работает более 700 предприятий. Меры поддержки производителям оказывают фонд микрофинансирования, Гарантийный фонд, фонд поддержки предпринимательства, фонд развития пищевой и перерабатывающей промышленности и другие. В пресс-службе отметили, что развиваться отрасли помогают нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", краевая госпрограмма, региональные проекты "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка".

https://ria.ru/20250617/stavropole-2023309788.html

ставропольский край

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экономика, ставропольский край, владимир владимиров