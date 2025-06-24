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США представят общественности итоги своих ударов по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025
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23:21 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/ssha-2025221386.html
США представят общественности итоги своих ударов по Ирану
США представят общественности итоги своих ударов по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025
США представят общественности итоги своих ударов по Ирану
Власти США представят общественности сведения об окончательных результатах своих ударов по иранским ядерным объектами, однако на это потребуется время, заявила... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:21:00+03:00
2025-06-24T23:21:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Власти США представят общественности сведения об окончательных результатах своих ударов по иранским ядерным объектами, однако на это потребуется время, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Очевидно, что та информация, которую мы получаем, которую получает американский народ и которая будет опубликована, потребует определенного времени", - сообщила официальный представитель госдепартамента журналистам на брифинге, комментируя окончательные итоги атак США на Иран. Официальный представитель отметила, что президент США Дональд Трамп уже выразил свое "удовлетворение успехом этого рейда". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
https://ria.ru/20250624/nebenzya-2025221116.html
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в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США представят общественности итоги своих ударов по Ирану

Госдеп: США представят общественности сведения об итогах своих ударов по Ирану

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Власти США представят общественности сведения об окончательных результатах своих ударов по иранским ядерным объектами, однако на это потребуется время, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Очевидно, что та информация, которую мы получаем, которую получает американский народ и которая будет опубликована, потребует определенного времени", - сообщила официальный представитель госдепартамента журналистам на брифинге, комментируя окончательные итоги атак США на Иран.
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Вчера, 23:19
Официальный представитель отметила, что президент США Дональд Трамп уже выразил свое "удовлетворение успехом этого рейда".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
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