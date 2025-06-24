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Политолог прокомментировал удар США по Ирану

Политолог прокомментировал удар США по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025

Политолог прокомментировал удар США по Ирану

Удар США по Ирану был безответственным шагом, но в значительной степени является "театрализацией" в рамках глобальной войны нарративов в СМИ, заявил РИА Новости РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T20:29:00+03:00

2025-06-24T20:29:00+03:00

2025-06-24T20:29:00+03:00

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ЛОНДОН, 24 июн – РИА Новости. Удар США по Ирану был безответственным шагом, но в значительной степени является "театрализацией" в рамках глобальной войны нарративов в СМИ, заявил РИА Новости канадский политолог и экономист, содиректор Института по изучению геополитической экономии, член международного дискуссионного клуба "Валдай" профессор Алан Фриман. "То, что произошло за последние пару недель - это война, в первую очередь, нарративов. Имели место фальшивые удары, фальшивые заявления об уничтожении объектов, которые в итоге явно не были уничтожены, фальшивые заявления Израиля о контроле над небом Тегерана. Ложные заявления о том, что в Израиле все в порядке, что не было ударов по Израилю. Имеет место явная, неприкрытая ложь, и люди больше этому не верят. В ответ на это СМИ только усиливают активность и освещают политические позиции, которые не имеют никакого отношения к реальности", - сказал Фриман. Эксперт подчеркнул, что удар США по Ирану был крайне безрассудным и попирающим принципы международного права, но реальный ущерб от него, судя по всему, не соответствует заявлениям. Удар, вероятно, был нанесен по входу в ядерный объект, из которого Иран уже вывез радиоактивные материалы. Сам Иран, который в понедельник ударил по базе Эль-Удейд США в Катаре, ответил взвешенно, считает эксперт. В ответ на вопрос, был ли обмен ударами между США и Ираном частью "театра", Фриман ответил положительно, при этом подчеркнув, что атака на ядерные объекты, тем не менее, является безответственным шагом, создающим опасный прецедент. Также он обратил внимание на необычные для военных действий предупреждения о планируемых ударах. "Это не война, это театрализация. Но это также заявление о возможностях: "мы даем понять, что мы можем это сделать". Кроме того, в иранском парламенте был принят закон, который дает КСИР (Корпусу стражей исламской революции Ирана, часть вооруженных сил страны - ред.) право закрыть Ормузский пролив, при этом пока его не закрыли", - добавил он. Фриман отметил отсутствие повышенного радиационного фона, который мог возникнуть в случае удара по ядерным объектам. "Если бы на объектах, попавших под удар, действительно действовали ядерные установки… Уровень радиации достиг бы уровня, сопоставимого с тем, что было после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Однако этого не произошло, что указывает на то, что иранцы, видимо, знали достаточно для того, чтобы успеть вывезти уран. Также напрашивается вопрос - вывезли ли они оборудование? И у меня сложилось впечатление, что именно это они и сделали", - сказал профессор. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250623/iran-2024702739.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, чернобыльская аэс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте