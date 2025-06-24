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Американский генерал назвал флот России самым боеспособным в Черном море - РИА Новости, 24.06.2025
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20:01 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/ssha-2025197862.html
Американский генерал назвал флот России самым боеспособным в Черном море
Американский генерал назвал флот России самым боеспособным в Черном море - РИА Новости, 24.06.2025
Американский генерал назвал флот России самым боеспособным в Черном море
Кандидат на пост командира Европейского командования ВС США (USEUCOM), генерал-лейтенант Военно-воздушных сил Алексус Гринкевич во вторник в показаниях в сенате РИА Новости, 24.06.2025
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2025-06-24T20:01:00+03:00
россия
каспийское море
арктика
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Кандидат на пост командира Европейского командования ВС США (USEUCOM), генерал-лейтенант Военно-воздушных сил Алексус Гринкевич во вторник в показаниях в сенате о своем назначении заявил, что считает российский флот самым боеспособным в Черном и Каспийском морях. "ВМФ (РФ - ред.) остается наиболее боеспособным военно-морским соединением в Черном и Каспийском морях. Кроме того, Главное управление глубоководных исследований России разрабатывает передовые асимметричные возможности подводной войны для поражения критически важной подводной инфраструктуры", - заявил Гринкевич. Он отметил, что российский флот также имеет географические преимущества в Арктике, что позволяет РФ усиливать контроль над Северным морским путем, в том числе благодаря введению в эксплуатацию новых атомных крылатых ракетных подводных лодок и двух новых надводных боевых кораблей ледового класса.
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россия, каспийское море, арктика, вооруженные силы сша, в мире
Россия, Каспийское море, Арктика, Вооруженные силы США, В мире
Американский генерал назвал флот России самым боеспособным в Черном море

Генерал ВС США Гринкевич назвал флот России самым боеспособным в Черном море

© РИА Новости / Александр МазуркевичЧерноморский флот России
Черноморский флот России - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Черноморский флот России. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Кандидат на пост командира Европейского командования ВС США (USEUCOM), генерал-лейтенант Военно-воздушных сил Алексус Гринкевич во вторник в показаниях в сенате о своем назначении заявил, что считает российский флот самым боеспособным в Черном и Каспийском морях.
"ВМФ (РФ - ред.) остается наиболее боеспособным военно-морским соединением в Черном и Каспийском морях. Кроме того, Главное управление глубоководных исследований России разрабатывает передовые асимметричные возможности подводной войны для поражения критически важной подводной инфраструктуры", - заявил Гринкевич.
Он отметил, что российский флот также имеет географические преимущества в Арктике, что позволяет РФ усиливать контроль над Северным морским путем, в том числе благодаря введению в эксплуатацию новых атомных крылатых ракетных подводных лодок и двух новых надводных боевых кораблей ледового класса.
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РоссияКаспийское мореАрктикаВооруженные силы СШАВ мире
 
 
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