https://ria.ru/20250624/ssha-2025197862.html

Американский генерал назвал флот России самым боеспособным в Черном море

Американский генерал назвал флот России самым боеспособным в Черном море - РИА Новости, 24.06.2025

Американский генерал назвал флот России самым боеспособным в Черном море

Кандидат на пост командира Европейского командования ВС США (USEUCOM), генерал-лейтенант Военно-воздушных сил Алексус Гринкевич во вторник в показаниях в сенате РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T20:01:00+03:00

2025-06-24T20:01:00+03:00

2025-06-24T20:01:00+03:00

россия

каспийское море

арктика

вооруженные силы сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15040/12/150401210_0:365:3504:2336_1920x0_80_0_0_adb571dec5ca6799523b0b849763f31e.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Кандидат на пост командира Европейского командования ВС США (USEUCOM), генерал-лейтенант Военно-воздушных сил Алексус Гринкевич во вторник в показаниях в сенате о своем назначении заявил, что считает российский флот самым боеспособным в Черном и Каспийском морях. "ВМФ (РФ - ред.) остается наиболее боеспособным военно-морским соединением в Черном и Каспийском морях. Кроме того, Главное управление глубоководных исследований России разрабатывает передовые асимметричные возможности подводной войны для поражения критически важной подводной инфраструктуры", - заявил Гринкевич. Он отметил, что российский флот также имеет географические преимущества в Арктике, что позволяет РФ усиливать контроль над Северным морским путем, в том числе благодаря введению в эксплуатацию новых атомных крылатых ракетных подводных лодок и двух новых надводных боевых кораблей ледового класса.

https://ria.ru/20250601/britaniya-2020268789.html

россия

каспийское море

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, каспийское море, арктика, вооруженные силы сша, в мире