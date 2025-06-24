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Банки США пытаются защитить себя от администрации Трампа, пишет WSJ - РИА Новости, 24.06.2025
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18:54 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/ssha-2025179849.html
Банки США пытаются защитить себя от администрации Трампа, пишет WSJ
Банки США пытаются защитить себя от администрации Трампа, пишет WSJ - РИА Новости, 24.06.2025
Банки США пытаются защитить себя от администрации Трампа, пишет WSJ
Ряд крупных американских банков ведут переговоры с представителями республиканских штатов, обвиняющих их в дискриминации компаний и отраслей по политическим... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:54:00+03:00
2025-06-24T18:54:00+03:00
техас
оклахома
дональд трамп
citigroup
bank of america
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ряд крупных американских банков ведут переговоры с представителями республиканских штатов, обвиняющих их в дискриминации компаний и отраслей по политическим причинам, таким образом банки пытаются защитить себя от возможных мер воздействия со стороны администрации президента Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Как указывает издание со ссылкой на источники, представители американских банков, в том числе JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, в последние недели встречались с представителями штатов, включая Техас и Оклахому, "чтобы защитить себя от обвинений" в том, что они не отказываются вести бизнес с такими отраслями, как производство оружия и добыча ископаемого топлива. Так, например, по данным газеты, ранее в этом месяце представители Citigroup встретились с губернатором Техаса Грегом Эбботтом для обсуждения решения банка отказаться от ведения бизнеса с компаниями, которые продают огнестрельное оружие лицам моложе 21 года. Кроме того, казначей штата Оклахома Тэд Расс сообщил в интервью WSJ о проведении встреч с JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo, которые попали список компаний, бойкотирующих нефтегазовую отрасль. "Банки также обеспокоены более серьезной угрозой: президент Трамп может обратить мощь федерального правительства против банков, как он уже сделал с университетами и крупными юридическими компаниями… По словам людей, знакомых с вопросом, администрация Трампа рассматривает возможность принятия указа "о прекращении банковских услуг", - пишет издание. Растущее число руководителей консервативных штатов обвиняют банки в том, что они бойкотируют отрасли по политическим причинам, а не на основании традиционных факторов, таких как способность выплачивать задолженности, отметила газета. В результате ряд штатов, включая Техас и Оклахому, внесли некоторые банки в "черный список" государственных контрактов. Банки, добавляет WSJ, утверждают, что они взвешивают риски при принятии решения о том, с кем вести бизнес, и ограничивают связи с компаниями по финансовым, юридическим и репутационным причинам.
https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html
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техас, оклахома, дональд трамп, citigroup, bank of america, в мире
Техас, Оклахома, Дональд Трамп, Citigroup, Bank of America, В мире
Банки США пытаются защитить себя от администрации Трампа, пишет WSJ

WSJ: банки США пытаются защитить себя от администрации Трампа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ряд крупных американских банков ведут переговоры с представителями республиканских штатов, обвиняющих их в дискриминации компаний и отраслей по политическим причинам, таким образом банки пытаются защитить себя от возможных мер воздействия со стороны администрации президента Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Как указывает издание со ссылкой на источники, представители американских банков, в том числе JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, в последние недели встречались с представителями штатов, включая Техас и Оклахому, "чтобы защитить себя от обвинений" в том, что они не отказываются вести бизнес с такими отраслями, как производство оружия и добыча ископаемого топлива.
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Так, например, по данным газеты, ранее в этом месяце представители Citigroup встретились с губернатором Техаса Грегом Эбботтом для обсуждения решения банка отказаться от ведения бизнеса с компаниями, которые продают огнестрельное оружие лицам моложе 21 года.
Кроме того, казначей штата Оклахома Тэд Расс сообщил в интервью WSJ о проведении встреч с JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo, которые попали список компаний, бойкотирующих нефтегазовую отрасль.
"Банки также обеспокоены более серьезной угрозой: президент Трамп может обратить мощь федерального правительства против банков, как он уже сделал с университетами и крупными юридическими компаниями… По словам людей, знакомых с вопросом, администрация Трампа рассматривает возможность принятия указа "о прекращении банковских услуг", - пишет издание.
Растущее число руководителей консервативных штатов обвиняют банки в том, что они бойкотируют отрасли по политическим причинам, а не на основании традиционных факторов, таких как способность выплачивать задолженности, отметила газета. В результате ряд штатов, включая Техас и Оклахому, внесли некоторые банки в "черный список" государственных контрактов.
Банки, добавляет WSJ, утверждают, что они взвешивают риски при принятии решения о том, с кем вести бизнес, и ограничивают связи с компаниями по финансовым, юридическим и репутационным причинам.
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