https://ria.ru/20250624/ssha-2025166044.html

США подтолкнули Европу к пересмотру стратегии безопасности, пишут СМИ

США подтолкнули Европу к пересмотру стратегии безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2025

США подтолкнули Европу к пересмотру стратегии безопасности, пишут СМИ

Усиление непредсказуемости Вашингтона на фоне возвращения Дональда Трампа к власти подталкивает Европу к пересмотру собственной стратегии безопасности, в том... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:14:00+03:00

2025-06-24T18:14:00+03:00

2025-06-24T18:14:00+03:00

в мире

сша

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вашингтон (штат)

дональд трамп

евросоюз

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Усиление непредсказуемости Вашингтона на фоне возвращения Дональда Трампа к власти подталкивает Европу к пересмотру собственной стратегии безопасности, в том числе в ядерной сфере, пишет журнал Foreign Affairs. По данным издания, европейские союзники США всё меньше уверены в надёжности американских гарантий, включая "ядерный зонтик", который десятилетиями считался основой обороны континента. Поводом для сомнений стала общая неясность внешнеполитического курса новой администрации США. "Континент уже ослаблен конфликтом на Украине... а теперь новое руководство в Вашингтоне ставит под вопрос его обязательства перед союзниками", - говорится в материале. Отмечается, что подобная ситуация уже привела к обсуждению внутри ЕС необходимости разработки собственных ядерных механизмов сдерживания. При этом авторы публикации подчёркивают: нынешние предложения не обладают ни достаточной военной мощью, ни политической решимостью, чтобы стать полноценной альтернативой американской защите. Однако сам факт их появления отражает серьёзность опасений Европы. По оценке Foreign Affairs, даже если в краткосрочной перспективе Европа не сможет полностью отделить свою безопасность от США, странам ЕС стоит "начать серьёзный пересмотр ядерных опций" и быть готовыми к самостоятельным действиям, если страхи относительно изоляционизма США подтвердятся.

https://ria.ru/20250624/nato-2025153481.html

сша

европа

вашингтон (штат)

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в мире, сша, европа, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз