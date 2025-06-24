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США подтолкнули Европу к пересмотру стратегии безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2025
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18:14 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/ssha-2025166044.html
США подтолкнули Европу к пересмотру стратегии безопасности, пишут СМИ
США подтолкнули Европу к пересмотру стратегии безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2025
США подтолкнули Европу к пересмотру стратегии безопасности, пишут СМИ
Усиление непредсказуемости Вашингтона на фоне возвращения Дональда Трампа к власти подталкивает Европу к пересмотру собственной стратегии безопасности, в том... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:14:00+03:00
2025-06-24T18:14:00+03:00
в мире
сша
европа
вашингтон (штат)
дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Усиление непредсказуемости Вашингтона на фоне возвращения Дональда Трампа к власти подталкивает Европу к пересмотру собственной стратегии безопасности, в том числе в ядерной сфере, пишет журнал Foreign Affairs. По данным издания, европейские союзники США всё меньше уверены в надёжности американских гарантий, включая "ядерный зонтик", который десятилетиями считался основой обороны континента. Поводом для сомнений стала общая неясность внешнеполитического курса новой администрации США. "Континент уже ослаблен конфликтом на Украине... а теперь новое руководство в Вашингтоне ставит под вопрос его обязательства перед союзниками", - говорится в материале. Отмечается, что подобная ситуация уже привела к обсуждению внутри ЕС необходимости разработки собственных ядерных механизмов сдерживания. При этом авторы публикации подчёркивают: нынешние предложения не обладают ни достаточной военной мощью, ни политической решимостью, чтобы стать полноценной альтернативой американской защите. Однако сам факт их появления отражает серьёзность опасений Европы. По оценке Foreign Affairs, даже если в краткосрочной перспективе Европа не сможет полностью отделить свою безопасность от США, странам ЕС стоит "начать серьёзный пересмотр ядерных опций" и быть готовыми к самостоятельным действиям, если страхи относительно изоляционизма США подтвердятся.
https://ria.ru/20250624/nato-2025153481.html
сша
европа
вашингтон (штат)
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в мире, сша, европа, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Европа, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Евросоюз
США подтолкнули Европу к пересмотру стратегии безопасности, пишут СМИ

Foreign Affairs: США подтолкнули Европу к пересмотру стратегии безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Усиление непредсказуемости Вашингтона на фоне возвращения Дональда Трампа к власти подталкивает Европу к пересмотру собственной стратегии безопасности, в том числе в ядерной сфере, пишет журнал Foreign Affairs.
По данным издания, европейские союзники США всё меньше уверены в надёжности американских гарантий, включая "ядерный зонтик", который десятилетиями считался основой обороны континента. Поводом для сомнений стала общая неясность внешнеполитического курса новой администрации США.
"Континент уже ослаблен конфликтом на Украине... а теперь новое руководство в Вашингтоне ставит под вопрос его обязательства перед союзниками", - говорится в материале.
Отмечается, что подобная ситуация уже привела к обсуждению внутри ЕС необходимости разработки собственных ядерных механизмов сдерживания. При этом авторы публикации подчёркивают: нынешние предложения не обладают ни достаточной военной мощью, ни политической решимостью, чтобы стать полноценной альтернативой американской защите. Однако сам факт их появления отражает серьёзность опасений Европы.
По оценке Foreign Affairs, даже если в краткосрочной перспективе Европа не сможет полностью отделить свою безопасность от США, странам ЕС стоит "начать серьёзный пересмотр ядерных опций" и быть готовыми к самостоятельным действиям, если страхи относительно изоляционизма США подтвердятся.
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