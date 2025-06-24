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В Сенате США назвали недопустимым решение о начале войны с Ираном
В Сенате США назвали недопустимым решение о начале войны с Ираном - РИА Новости, 24.06.2025
В Сенате США назвали недопустимым решение о начале войны с Ираном
Член комитета Сената по делам вооружённых сил Тим Кейн заявил, что решение о начале наступательных действий США против Ирана было принято без одобрения... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:52:00+03:00
2025-06-24T17:52:00+03:00
2025-06-24T18:04:00+03:00
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тим кейн (сенатор)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Член комитета Сената по делам вооружённых сил Тим Кейн заявил, что решение о начале наступательных действий США против Ирана было принято без одобрения конгресса, что, с точки зрения конгрессмена, является недопустимым."Решение о начале наступательной войны должно приниматься после голосования конгресса, а не единолично. Мы, как избранные представители народа, должны обсуждать такие вопросы и принимать их коллективно, а не предоставлять их на откуп одному человеку", — сказал Кейн на слушаниях в сенатском комитете.По его словам, даже если кто-то поддерживает президента, подобные решения не должны приниматься "на основе сиюминутного настроения или личных взглядов" главы государства.
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в мире, сша, иран, тим кейн (сенатор), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Тим Кейн (сенатор), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Сенате США назвали недопустимым решение о начале войны с Ираном
Сенатор Кейн: США ввязались в войну с Ираном без одобрения конгресса