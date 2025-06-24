Рейтинг@Mail.ru
В Сенате США назвали недопустимым решение о начале войны с Ираном - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 24.06.2025 (обновлено: 18:04 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/ssha-2025156882.html
В Сенате США назвали недопустимым решение о начале войны с Ираном
В Сенате США назвали недопустимым решение о начале войны с Ираном - РИА Новости, 24.06.2025
В Сенате США назвали недопустимым решение о начале войны с Ираном
Член комитета Сената по делам вооружённых сил Тим Кейн заявил, что решение о начале наступательных действий США против Ирана было принято без одобрения... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:52:00+03:00
2025-06-24T18:04:00+03:00
в мире
сша
иран
тим кейн (сенатор)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Член комитета Сената по делам вооружённых сил Тим Кейн заявил, что решение о начале наступательных действий США против Ирана было принято без одобрения конгресса, что, с точки зрения конгрессмена, является недопустимым."Решение о начале наступательной войны должно приниматься после голосования конгресса, а не единолично. Мы, как избранные представители народа, должны обсуждать такие вопросы и принимать их коллективно, а не предоставлять их на откуп одному человеку", — сказал Кейн на слушаниях в сенатском комитете.По его словам, даже если кто-то поддерживает президента, подобные решения не должны приниматься "на основе сиюминутного настроения или личных взглядов" главы государства.
https://ria.ru/20250624/iran-2025001167.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, тим кейн (сенатор), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Тим Кейн (сенатор), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Сенате США назвали недопустимым решение о начале войны с Ираном

Сенатор Кейн: США ввязались в войну с Ираном без одобрения конгресса

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Член комитета Сената по делам вооружённых сил Тим Кейн заявил, что решение о начале наступательных действий США против Ирана было принято без одобрения конгресса, что, с точки зрения конгрессмена, является недопустимым.
"Решение о начале наступательной войны должно приниматься после голосования конгресса, а не единолично. Мы, как избранные представители народа, должны обсуждать такие вопросы и принимать их коллективно, а не предоставлять их на откуп одному человеку", — сказал Кейн на слушаниях в сенатском комитете.
По его словам, даже если кто-то поддерживает президента, подобные решения не должны приниматься "на основе сиюминутного настроения или личных взглядов" главы государства.
Бомбардировщики B-2, участвовавшие в атаках на Иран - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В США раскрыли неожиданные последствия ударов по Ирану
Вчера, 07:28
 
В миреСШАИранТим Кейн (сенатор)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала