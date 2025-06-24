https://ria.ru/20250624/ssha-2025125321.html

Ученые синтезировали вещество, убивающее раковые клетки

Ученые синтезировали вещество, убивающее раковые клетки - РИА Новости, 24.06.2025

Ученые синтезировали вещество, убивающее раковые клетки

Ученые Пенсильванского университета в США синтезировали убивающее раковые клетки соединение из токсичного грибка Aspergillus flavus, обитающего, в частности, в... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:11:00+03:00

2025-06-24T16:11:00+03:00

2025-06-24T16:11:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ученые Пенсильванского университета в США синтезировали убивающее раковые клетки соединение из токсичного грибка Aspergillus flavus, обитающего, в частности, в старых гробницах. Специалисты указывают, что выделяемые грибком токсины в 1970-х годах привели к смерти десяти ученых, подвергшихся его воздействию во время вскрытия гробницы польского короля Казимира IV. "После выделения нового класса молекул из связанного со смертями при раскопках древних гробниц токсичного грибка Aspergillus flavus исследователи модифицировали химические вещества и испытали их против клеток рака крови. Результат? Перспективное соединение, убивающее рак", - говорится в статье университета на его официальном портале. Отмечается, что полученное соединение, названное асперигимицин, входит в класс рибосомально синтезированных и посттрансляционно модифицированных пептидов (RiPP). Производится оно клеточной рибосомой и позже модифицируется для усиления противораковых свойств. При этом ученые пришли к выводу, что даже не подвергшиеся модификации асперигимицины показали себя эффективными в борьбе с клетками рака крови. В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что полученное соединение, вероятно, нарушает процесс деления раковых клеток, однако успешно борется только с отдельными видами таковых - подчеркивается, что соединение не нанесло урона клеткам рака печени, груди и легких. По словам ученых, следующим шагом в разработке препарата на основе соединения станет его испытание на животных - если оно окажется успешным, специалисты перейдут к клиническим испытаниям на людях.

https://ria.ru/20250310/nauka-2003688457.html

https://ria.ru/20250616/pmef-2023080334.html

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сша, пенсильванский университет, в мире, наука