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СМИ: США перехватили пять дронов, атаковавших их базы в Ираке

СМИ: США перехватили пять дронов, атаковавших их базы в Ираке - РИА Новости, 24.06.2025

СМИ: США перехватили пять дронов, атаковавших их базы в Ираке

Американские военные перехватили по меньшей мере пять дронов, которые атаковали их базы в Ираке, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T06:29:00+03:00

2025-06-24T06:29:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Американские военные перехватили по меньшей мере пять дронов, которые атаковали их базы в Ираке, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. "Американские военные перехватили по меньшей мере пять... ударных дронов, запущенных по их базам рядом с багдадским аэропортом и на западе Ирака", - говорится в публикации. По данным издания, пострадавших нет. Как отмечается, при этом неизвестно, кто именно запустил беспилотники. Командующий военными операциями в Багдаде Валид ат-Тамими ранее во вторник сообщил иракскому информационному агентству INA, что неизвестный беспилотник атаковал в ночь на вторник военный лагерь на базе "Эт-Таджи" на севере Багдада, происшествие обошлось без жертв.

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в мире, технологии, багдад (город), ирак, война израиля и ирана: последние новости о конфликте