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СМИ: США перехватили пять дронов, атаковавших их базы в Ираке - РИА Новости, 24.06.2025
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06:29 24.06.2025
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СМИ: США перехватили пять дронов, атаковавших их базы в Ираке
СМИ: США перехватили пять дронов, атаковавших их базы в Ираке - РИА Новости, 24.06.2025
СМИ: США перехватили пять дронов, атаковавших их базы в Ираке
Американские военные перехватили по меньшей мере пять дронов, которые атаковали их базы в Ираке, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T06:29:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Американские военные перехватили по меньшей мере пять дронов, которые атаковали их базы в Ираке, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. "Американские военные перехватили по меньшей мере пять... ударных дронов, запущенных по их базам рядом с багдадским аэропортом и на западе Ирака", - говорится в публикации. По данным издания, пострадавших нет. Как отмечается, при этом неизвестно, кто именно запустил беспилотники. Командующий военными операциями в Багдаде Валид ат-Тамими ранее во вторник сообщил иракскому информационному агентству INA, что неизвестный беспилотник атаковал в ночь на вторник военный лагерь на базе "Эт-Таджи" на севере Багдада, происшествие обошлось без жертв.
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в мире, технологии, багдад (город), ирак, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Технологии, Багдад (город), Ирак, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: США перехватили пять дронов, атаковавших их базы в Ираке

WSJ: американские военные перехватили пять дронов, атаковавших их базы в Ираке

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Американские военные перехватили по меньшей мере пять дронов, которые атаковали их базы в Ираке, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.
"Американские военные перехватили по меньшей мере пять... ударных дронов, запущенных по их базам рядом с багдадским аэропортом и на западе Ирака", - говорится в публикации.
По данным издания, пострадавших нет. Как отмечается, при этом неизвестно, кто именно запустил беспилотники.
Командующий военными операциями в Багдаде Валид ат-Тамими ранее во вторник сообщил иракскому информационному агентству INA, что неизвестный беспилотник атаковал в ночь на вторник военный лагерь на базе "Эт-Таджи" на севере Багдада, происшествие обошлось без жертв.
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В миреТехнологииБагдад (город)ИракВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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