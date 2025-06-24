https://ria.ru/20250624/ssha-2024983817.html

В США рассказали, как Европа подставила Трампа

В США рассказали, как Европа подставила Трампа - РИА Новости, 24.06.2025

В США рассказали, как Европа подставила Трампа

Европейцы подорвали попытки администрации президента США Дональда Трампа добиться мира на Украине, поддержав максималистские требования киевского режима, такое... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T01:58:00+03:00

2025-06-24T01:58:00+03:00

2025-06-24T01:58:00+03:00

в мире

украина

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владимир путин

государственный департамент сша

джорджтаунский университет

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Европейцы подорвали попытки администрации президента США Дональда Трампа добиться мира на Украине, поддержав максималистские требования киевского режима, такое мнение выразила профессор программы исследований безопасности в Джорджтаунском университете Дженнифер Кавана в интервью немецкой газете Berliner Zeitung."Европейцы подорвали попытки администрации Трампа выступить посредником в достижении мирного соглашения", — сказала она.По словам профессора, Европа, поддерживая максималистские требования Украины, только ухудшает ее переговорные позиции."Я считаю, что план создания европейских сил безопасности — это отвлекающий маневр", — отметила эксперт.По ее мнению, европейцы хотят, чтобы США дали гарантии безопасности, но Вашингтон не хочет их давать, чтобы не терять возможности диалога с Россией.В американской администрации неоднократно заявляли о намерении выйти из мирного процесса по Украине. В Госдепе заявляли, что Соединенные Штаты выйдут из переговоров по Украине, если не будет прогресса. По словам официального представителя Госдепартамента Тэмми Брюс, Вашингтон ждет "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта.Как сообщила 27 мая газета New York Times, президент США Дональд Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Издание отметило, что после беседы с Владимиром Путиным хозяин Белого дома дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить новые санкции.

https://ria.ru/20250624/peremirie-2024983064.html

https://ria.ru/20250623/iran-2024973396.html

https://ria.ru/20250623/tramp-2024972593.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, государственный департамент сша, джорджтаунский университет