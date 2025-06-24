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ВС России взяли под контроль Перебудову в ДНР менее чем за три дня - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2024993149.html
ВС России взяли под контроль Перебудову в ДНР менее чем за три дня
ВС России взяли под контроль Перебудову в ДНР менее чем за три дня - РИА Новости, 24.06.2025
ВС России взяли под контроль Перебудову в ДНР менее чем за три дня
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Перебудова в ДНР менее чем за трое суток, уничтожив до 30 украинских солдат, сообщили журналистам... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T05:05:00+03:00
2025-06-24T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Перебудова в ДНР менее чем за трое суток, уничтожив до 30 украинских солдат, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В результате стремительных штурмовых действий военнослужащие 37-й мотострелковой бригады группировки "Восток" освободили населенный пункт Перебудова ДНР. Операция заняла менее трех суток", - говорится в сообщении. Уточняется, что штурмовые группы вышли на западный берег реки Мокрые Ялы, форсировав ее, установили российские флаги и закрепились на занятых рубежах, создав плацдарм для дальнейшего наступления. "В ходе боевых действий противник потерял до 30 военнослужащих, уничтожена боевая техника и средства огневого поражения", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250624/desantniki-2024992873.html
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России взяли под контроль Перебудову в ДНР менее чем за три дня

Минобороны: ВС России взяли под контроль Перебудову в ДНР менее чем за три дня

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Перебудова в ДНР менее чем за трое суток, уничтожив до 30 украинских солдат, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В результате стремительных штурмовых действий военнослужащие 37-й мотострелковой бригады группировки "Восток" освободили населенный пункт Перебудова ДНР. Операция заняла менее трех суток", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Десантники уничтожили группу ВСУ в Часовом Яре
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Уточняется, что штурмовые группы вышли на западный берег реки Мокрые Ялы, форсировав ее, установили российские флаги и закрепились на занятых рубежах, создав плацдарм для дальнейшего наступления.
"В ходе боевых действий противник потерял до 30 военнослужащих, уничтожена боевая техника и средства огневого поражения", - добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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