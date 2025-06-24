https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2024993149.html

ВС России взяли под контроль Перебудову в ДНР менее чем за три дня

ВС России взяли под контроль Перебудову в ДНР менее чем за три дня - РИА Новости, 24.06.2025

ВС России взяли под контроль Перебудову в ДНР менее чем за три дня

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Перебудова в ДНР менее чем за трое суток, уничтожив до 30 украинских солдат, сообщили журналистам... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T05:05:00+03:00

2025-06-24T05:05:00+03:00

2025-06-24T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Перебудова в ДНР менее чем за трое суток, уничтожив до 30 украинских солдат, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В результате стремительных штурмовых действий военнослужащие 37-й мотострелковой бригады группировки "Восток" освободили населенный пункт Перебудова ДНР. Операция заняла менее трех суток", - говорится в сообщении. Уточняется, что штурмовые группы вышли на западный берег реки Мокрые Ялы, форсировав ее, установили российские флаги и закрепились на занятых рубежах, создав плацдарм для дальнейшего наступления. "В ходе боевых действий противник потерял до 30 военнослужащих, уничтожена боевая техника и средства огневого поражения", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250624/desantniki-2024992873.html

https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2024993016.html

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россия, донецкая народная республика