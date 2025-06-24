https://ria.ru/20250624/sochi-2025054891.html

Сочи готов принять самый большой поток отдыхающих в июле-августе

Сочи готов принять самый большой поток отдыхающих в июле-августе - РИА Новости, 24.06.2025

Сочи готов принять самый большой поток отдыхающих в июле-августе

В июле-августе в Сочи прогнозируется самый большой поток отдыхающих с пиковыми показателями заполняемости организованного сектора 95%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:59:00+03:00

2025-06-24T11:59:00+03:00

2025-06-24T11:59:00+03:00

краснодарский край

сочи

краснодарский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В июле-августе в Сочи прогнозируется самый большой поток отдыхающих с пиковыми показателями заполняемости организованного сектора 95%, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Так, с мая по сентябрь в городе ждут на отдых и оздоровление свыше 4,9 миллиона гостей. На лето номерной фонд уже забронирован на 75%. С начала года в Сочи отдохнули свыше 2,8 миллиона гостей. К аналогичному прошлогоднему периоду рост турпотока составил 5%. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в Сочи единовременно размещается порядка 150 тысяч гостей. Все основные пляжные территории начали прием отдыхающих. Вдоль сочинского побережья расположено 180 муниципальных и ведомственных пляжных территорий – всего порядка 41 километра береговой полосы. В этом году 5 57 пляжей имеет наивысший стандарт национальной классификации – "Синий флаг", на 15 больше, чем в прошлом году. Кроме того, в каждом районе проведены обследования морского дна, благоустройство береговой линии, получены заключения ГИМС о соответствии безопасным условиям отдыха. На постоянном контроле в городе-курорте находится качество питьевой воды. Ее безопасность и соответствие нормативам подтверждают лаборатории Роспотребнадзора и Водоканала. Также в городе-курорте на особом контроле находятся лагеря дневного и круглосуточного пребывания организованных групп детей. Кроме того, на территории Сочи летом функционируют чуть более 5,5 тысячи объектов торговли и 2 тысячи объектов общественного питания.

https://ria.ru/20250619/sochi-2023786182.html

https://ria.ru/20250618/novorossiysk-2023465419.html

сочи

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сочи, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)