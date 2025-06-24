Слуцкий прокомментировал слова Рютте о переговорах в Стамбуле
Слуцкий: если Киев объявит переговоры с РФ несерьезными, это станет самострелом
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Если Киев решит объявить стамбульские переговоры "несерьезными", это станет "прямым самострелом" киевского режима, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
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"Стамбульский переговорный процесс - это сегодня реальная возможность остановить боевые действия, сохранить жизни и добиться устойчивого урегулирования. А ситуация на поле боя для Зеленского продолжает только ухудшаться. И если с подачи таких рютте или джонсонов (орфография сохранена - ред.) Киев решит объявить переговоры "несерьезными", это станет прямым самострелом киевского режима", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
При этом, Слуцкий добавил, что НАТО не сможет прикрыть "своей бравадой украинский режим, который, взяв на вооружение русофобию и неонацизм, запустил программу саморазрушения".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.