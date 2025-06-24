https://ria.ru/20250624/slutskij-2025196589.html

Слуцкий прокомментировал слова Рютте о переговорах в Стамбуле

Слуцкий прокомментировал слова Рютте о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 24.06.2025

Слуцкий прокомментировал слова Рютте о переговорах в Стамбуле

Если Киев решит объявить стамбульские переговоры "несерьезными", это станет "прямым самострелом" киевского режима, считает глава комитета ГД по международным... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:54:00+03:00

2025-06-24T19:54:00+03:00

2025-06-24T19:54:00+03:00

в мире

россия

украина

стамбул

владимир мединский

леонид слуцкий (политик)

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_78be68c2a781ec4d167ff00a4f234735.jpg

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Если Киев решит объявить стамбульские переговоры "несерьезными", это станет "прямым самострелом" киевского режима, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Слуцкий напомнил, что ранее генсек НАТО Марк Рютте назвал мирные переговоры России и Украины в Стамбуле "несерьезными". "Стамбульский переговорный процесс - это сегодня реальная возможность остановить боевые действия, сохранить жизни и добиться устойчивого урегулирования. А ситуация на поле боя для Зеленского продолжает только ухудшаться. И если с подачи таких рютте или джонсонов (орфография сохранена - ред.) Киев решит объявить переговоры "несерьезными", это станет прямым самострелом киевского режима", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.При этом, Слуцкий добавил, что НАТО не сможет прикрыть "своей бравадой украинский режим, который, взяв на вооружение русофобию и неонацизм, запустил программу саморазрушения". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017386996.html

https://ria.ru/20250603/mironov-2020684791.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, нато, госдума рф, вооруженные силы украины