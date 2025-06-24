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В Тульской области задержали бизнесмена, подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 24.06.2025
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08:03 24.06.2025 (обновлено: 11:45 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/sk-2025004008.html
В Тульской области задержали бизнесмена, подозреваемого в двойном убийстве
В Тульской области задержали бизнесмена, подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 24.06.2025
В Тульской области задержали бизнесмена, подозреваемого в двойном убийстве
В Тульской области задержали бизнесмена, подозреваемого в убийстве директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката, сообщило региональное управление СК в РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T08:03:00+03:00
2025-06-24T11:45:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
тульская область
россия
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ТУЛА, 24 июн — РИА Новости. В Тульской области задержали бизнесмена, подозреваемого в убийстве директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката, сообщило региональное управление СК в Telegram-канале."Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников УМВД в кратчайшие сроки была установлена личность причастного к совершению преступления. Он задержан и доставлен в следственный отдел", — указали в ведомстве. Чуть позднее источник РИА Новости сообщил, что подозреваемый признал вину. Он также рассказал, что стрелял из пистолета, который потом утопил.По данным следствия, инцидент произошел накануне. Преступник не хотел возвращать потерпевшим долг в несколько миллионов рублей. Под предлогом передачи денег он предложил им доехать до поселка Майский. Находясь на заднем сиденье машины, злоумышленник выстрелил в голову жертвам, а затем скрылся.Ход расследования дела лично контролирует руководитель следственного управления СК по региону Владимир Усов.В понедельник вечером в Тульской области нашли тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Ими оказались директор колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов. Их обнаружили в автомобиле на дороге.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.
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тульская область
россия
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Задержание подозреваемого в убийстве директора колледжа в Тульской области
По подозрению в убийстве директора колледжа и его адвоката в Тульской области задержан местный предприниматель, сообщили в управлении СК. Подозреваемый, как говорят в ведомстве, не хотел возвращать долг в несколько миллионов рублей. Он предложил директору колледжа и адвокату вместе доехать до поселка Майского, где обещал передать им деньги, но в итоге застрелил обоих. Подписаться.
2025-06-24T08:03
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Следственные действия по факту убийства двух человек, застреленных из огнестрельного оружия
Следователи в Тульской области возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек, застреленных из огнестрельного оружия, сообщает СК
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), тульская область, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Тульская область, Россия
В Тульской области задержали бизнесмена, подозреваемого в двойном убийстве

СК: в Тульской области задержали подозреваемого в убийстве директора колледжа

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ТУЛА, 24 июн — РИА Новости. В Тульской области задержали бизнесмена, подозреваемого в убийстве директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката, сообщило региональное управление СК в Telegram-канале.
"Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников УМВД в кратчайшие сроки была установлена личность причастного к совершению преступления. Он задержан и доставлен в следственный отдел", — указали в ведомстве.
Чуть позднее источник РИА Новости сообщил, что подозреваемый признал вину. Он также рассказал, что стрелял из пистолета, который потом утопил.
По данным следствия, инцидент произошел накануне. Преступник не хотел возвращать потерпевшим долг в несколько миллионов рублей. Под предлогом передачи денег он предложил им доехать до поселка Майский. Находясь на заднем сиденье машины, злоумышленник выстрелил в голову жертвам, а затем скрылся.
Ход расследования дела лично контролирует руководитель следственного управления СК по региону Владимир Усов.
В понедельник вечером в Тульской области нашли тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Ими оказались директор колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов. Их обнаружили в автомобиле на дороге.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Тульская областьРоссия
 
 
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