https://ria.ru/20250624/shtraf-2025093830.html

Госдума одобрила повышение штрафа за неуведомление военкомата при переезде

Госдума одобрила повышение штрафа за неуведомление военкомата при переезде - РИА Новости, 24.06.2025

Госдума одобрила повышение штрафа за неуведомление военкомата при переезде

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:19:00+03:00

2025-06-24T14:19:00+03:00

2025-06-24T15:08:00+03:00

госдума рф

общество

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде.Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.Сейчас штраф за это административное правонарушение составляет от одной до пяти тысяч рублей. Законопроект же предлагает установить его в диапазоне от десяти до 20 тысяч рублей.Такое наказание грозит тем, кто:

https://ria.ru/20240922/gosduma-1974052087.html

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госдума рф, общество