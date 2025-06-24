https://ria.ru/20250624/sheremetevo-2025141907.html

В крови мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево, нашли наркотики

В крови мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево, нашли наркотики - РИА Новости, 24.06.2025

В крови мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево, нашли наркотики

Мужчине, который бросил ребенка на пол в Шереметьево, провели медицинское освидетельствование, по результатам которого в его крови нашли наркотики, сообщила РИА РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:08:00+03:00

2025-06-24T17:08:00+03:00

2025-06-24T17:09:00+03:00

происшествия

россия

ольга врадий

ирина волк

шереметьево (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мужчине, который бросил ребенка на пол в Шереметьево, провели медицинское освидетельствование, по результатам которого в его крови нашли наркотики, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. "Подозреваемому проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого в его крови обнаружено наркотическое вещество. Планируется назначение химической экспертизы", - сказала она. Врадий добавила, что в ближайшие часы подозреваемый будет доставлен к следователю для проведения допроса. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира. В минздраве региона уточнили, что пострадавший в Шереметьево мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250624/malchik-2025128712.html

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происшествия, россия, ольга врадий, ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)