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В крови мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево, нашли наркотики - РИА Новости, 24.06.2025
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17:08 24.06.2025 (обновлено: 17:09 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/sheremetevo-2025141907.html
В крови мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево, нашли наркотики
В крови мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево, нашли наркотики - РИА Новости, 24.06.2025
В крови мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево, нашли наркотики
Мужчине, который бросил ребенка на пол в Шереметьево, провели медицинское освидетельствование, по результатам которого в его крови нашли наркотики, сообщила РИА РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:08:00+03:00
2025-06-24T17:09:00+03:00
происшествия
россия
ольга врадий
ирина волк
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мужчине, который бросил ребенка на пол в Шереметьево, провели медицинское освидетельствование, по результатам которого в его крови нашли наркотики, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. "Подозреваемому проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого в его крови обнаружено наркотическое вещество. Планируется назначение химической экспертизы", - сказала она. Врадий добавила, что в ближайшие часы подозреваемый будет доставлен к следователю для проведения допроса. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира. В минздраве региона уточнили, что пострадавший в Шереметьево мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.
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происшествия, россия, ольга врадий, ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ольга Врадий, Ирина Волк, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
В крови мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево, нашли наркотики

СК: в крови мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево, нашли наркотики

© МВД РоссииМужчина, задержанный за нападение на ребенка в аэропорту "Шереметьево"
Мужчина, задержанный за нападение на ребенка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© МВД России
Мужчина, задержанный за нападение на ребенка в аэропорту "Шереметьево"
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мужчине, который бросил ребенка на пол в Шереметьево, провели медицинское освидетельствование, по результатам которого в его крови нашли наркотики, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Подозреваемому проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого в его крови обнаружено наркотическое вещество. Планируется назначение химической экспертизы", - сказала она.
Врадий добавила, что в ближайшие часы подозреваемый будет доставлен к следователю для проведения допроса.
По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.
В минздраве региона уточнили, что пострадавший в Шереметьево мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.
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ПроисшествияРоссияОльга ВрадийИрина ВолкШереметьево (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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