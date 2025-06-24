https://ria.ru/20250624/sheremetevo-2025137040.html

Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал пересадки

Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал пересадки - РИА Новости, 24.06.2025

Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал пересадки

Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал в РФ пересадку на рейс в ближнее зарубежье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:52:00+03:00

2025-06-24T16:52:00+03:00

2025-06-24T16:52:00+03:00

происшествия

россия

ольга врадий

ирина волк

шереметьево (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал в РФ пересадку на рейс в ближнее зарубежье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. "Известно, что мужчина прибыл вчера и находился транзитом, ожидая пересадку на последующий рейс в ближнее зарубежье", - сказала она. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира. В минздраве региона уточнили, что пострадавший в Шереметьево мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250624/belorussiya-2025086897.html

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происшествия, россия, ольга врадий, ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)