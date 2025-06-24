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Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал пересадки - РИА Новости, 24.06.2025
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16:52 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/sheremetevo-2025137040.html
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал пересадки
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал пересадки - РИА Новости, 24.06.2025
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал пересадки
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал в РФ пересадку на рейс в ближнее зарубежье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:52:00+03:00
2025-06-24T16:52:00+03:00
происшествия
россия
ольга врадий
ирина волк
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал в РФ пересадку на рейс в ближнее зарубежье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. "Известно, что мужчина прибыл вчера и находился транзитом, ожидая пересадку на последующий рейс в ближнее зарубежье", - сказала она. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира. В минздраве региона уточнили, что пострадавший в Шереметьево мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.
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происшествия, россия, ольга врадий, ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ольга Врадий, Ирина Волк, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал пересадки

СК: мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал в РФ пересадку

© МВД РоссииМужчина, задержанный за нападение на ребенка в аэропорту "Шереметьево"
Мужчина, задержанный за нападение на ребенка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© МВД России
Мужчина, задержанный за нападение на ребенка в аэропорту "Шереметьево"
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал в РФ пересадку на рейс в ближнее зарубежье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Известно, что мужчина прибыл вчера и находился транзитом, ожидая пересадку на последующий рейс в ближнее зарубежье", - сказала она.
По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.
В минздраве региона уточнили, что пострадавший в Шереметьево мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.
Мужчина, задержанный за нападение на ребенка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Появились подробности о мужчине, бросившем ребенка на пол в Шереметьево
Вчера, 14:00
 
ПроисшествияРоссияОльга ВрадийИрина ВолкШереметьево (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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