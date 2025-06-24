https://ria.ru/20250624/sheremetevo-2025137040.html
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал пересадки
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал пересадки - РИА Новости, 24.06.2025
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал пересадки
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал в РФ пересадку на рейс в ближнее зарубежье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:52:00+03:00
2025-06-24T16:52:00+03:00
2025-06-24T16:52:00+03:00
происшествия
россия
ольга врадий
ирина волк
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025069323_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_89db6b85283ad64bd262238e990256a4.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал в РФ пересадку на рейс в ближнее зарубежье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. "Известно, что мужчина прибыл вчера и находился транзитом, ожидая пересадку на последующий рейс в ближнее зарубежье", - сказала она. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира. В минздраве региона уточнили, что пострадавший в Шереметьево мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20250624/belorussiya-2025086897.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025069323_150:0:1051:676_1920x0_80_0_0_380ad2418a2d51c17dc2d7951110f8bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ольга врадий, ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ольга Врадий, Ирина Волк, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал пересадки
СК: мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, ожидал в РФ пересадку