https://ria.ru/20250624/sanktsii-2025209632.html

США не готовы к ослаблению санкций против Ирана, заявил Госдеп

США не готовы к ослаблению санкций против Ирана, заявил Госдеп - РИА Новости, 24.06.2025

США не готовы к ослаблению санкций против Ирана, заявил Госдеп

США пока не готовы говорить об ослаблении санкций в отношении Ирана, но американский президент Дональд Трамп может принять решение, которой пойдет "на пользу"... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T21:39:00+03:00

2025-06-24T21:39:00+03:00

2025-06-24T22:07:00+03:00

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тегеран (город)

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США пока не готовы говорить об ослаблении санкций в отношении Ирана, но американский президент Дональд Трамп может принять решение, которой пойдет "на пользу" Тегерану, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс."Я не собираюсь опережать президента или пытаться угадать, какой будет его стратегия. Однако она будет той, которая пойдет на пользу этой стране…, думаю, мы узнаем раньше, чем позже", - заявила она журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о возможности ослабления санкций Вашингтона против исламской республики.Иран и США ранее провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта, в причастности к которому Тегеран обвинил Вашингтон.

https://ria.ru/20250624/urok-2025178283.html

сша

иран

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, иран, государственный департамент сша, тегеран (город), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте