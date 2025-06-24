https://ria.ru/20250624/sammit-2025174226.html

СМИ раскрыли, что ждет Украину на саммите НАТО

СМИ раскрыли, что ждет Украину на саммите НАТО - РИА Новости, 24.06.2025

СМИ раскрыли, что ждет Украину на саммите НАТО

Саммит НАТО в Гааге станет символической победой президента США Дональда Трампа и сместит фокус внимания с Украины, пишет The Guardian. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:40:00+03:00

2025-06-24T18:40:00+03:00

2025-06-24T18:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

дональд трамп

гаага

сша

украина

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Саммит НАТО в Гааге станет символической победой президента США Дональда Трампа и сместит фокус внимания с Украины, пишет The Guardian."Ожидается, что Дональд Трамп прибудет на саммит НАТО в Гааге во вторник за победными лаврами. <...> Владимир Зеленский приглашен лишь на ужин, но не на рабочую встречу с лидерами НАТО. <...> Бывший пресс-секретарь НАТО и зампомощника генерального секретаря Джейми Ши предположил, что встреча станет разочарованием для Украины", — говорится в материале.Издание добавляет, что после того как США отошли от вопросов обороны Европы, ситуация на Украине легла на плечи европейских стран-членов блока.Саммит в Гааге может стать самым "неукраинским" за последние годы из-за позиции главы Белого дома. Главу киевского режима Зеленского не позвали ни на одно из важных заседаний, не будет проведен и Совет НАТО-Украина на высшем уровне. Кроме того, СМИ сообщали, что Киев будет очень скромно упомянут в итоговом заявлении встречи в верхах.Сегодня ранее газета Times сообщила, что текущий саммит сосредоточен на одной сессии лидеров НАТО, которая должна продлиться два с половиной часа. Стоимость встречи составляет 183 миллионов евро, или более миллиона в минуту. Издание подсчитало, что встреча обойдется в чуть более 10 евро на каждого гражданина Нидерландов.

https://ria.ru/20250624/ryutte-2025156383.html

https://ria.ru/20250624/sammit-2025133412.html

гаага

сша

украина

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в мире, дональд трамп, гаага, сша, украина, нато, владимир зеленский