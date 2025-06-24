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СМИ раскрыли, что ждет Украину на саммите НАТО - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/sammit-2025174226.html
СМИ раскрыли, что ждет Украину на саммите НАТО
СМИ раскрыли, что ждет Украину на саммите НАТО - РИА Новости, 24.06.2025
СМИ раскрыли, что ждет Украину на саммите НАТО
Саммит НАТО в Гааге станет символической победой президента США Дональда Трампа и сместит фокус внимания с Украины, пишет The Guardian. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:40:00+03:00
2025-06-24T18:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
гаага
сша
украина
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Саммит НАТО в Гааге станет символической победой президента США Дональда Трампа и сместит фокус внимания с Украины, пишет The Guardian."Ожидается, что Дональд Трамп прибудет на саммит НАТО в Гааге во вторник за победными лаврами. &lt;...&gt; Владимир Зеленский приглашен лишь на ужин, но не на рабочую встречу с лидерами НАТО. &lt;...&gt; Бывший пресс-секретарь НАТО и зампомощника генерального секретаря Джейми Ши предположил, что встреча станет разочарованием для Украины", — говорится в материале.Издание добавляет, что после того как США отошли от вопросов обороны Европы, ситуация на Украине легла на плечи европейских стран-членов блока.Саммит в Гааге может стать самым "неукраинским" за последние годы из-за позиции главы Белого дома. Главу киевского режима Зеленского не позвали ни на одно из важных заседаний, не будет проведен и Совет НАТО-Украина на высшем уровне. Кроме того, СМИ сообщали, что Киев будет очень скромно упомянут в итоговом заявлении встречи в верхах.Сегодня ранее газета Times сообщила, что текущий саммит сосредоточен на одной сессии лидеров НАТО, которая должна продлиться два с половиной часа. Стоимость встречи составляет 183 миллионов евро, или более миллиона в минуту. Издание подсчитало, что встреча обойдется в чуть более 10 евро на каждого гражданина Нидерландов.
https://ria.ru/20250624/ryutte-2025156383.html
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в мире, дональд трамп, гаага, сша, украина, нато, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Гаага, США, Украина, НАТО, Владимир Зеленский
СМИ раскрыли, что ждет Украину на саммите НАТО

The Guardian: саммит НАТО станет победой для Трампа и провалом для Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Саммит НАТО в Гааге
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Саммит НАТО в Гааге станет символической победой президента США Дональда Трампа и сместит фокус внимания с Украины, пишет The Guardian.
"Ожидается, что Дональд Трамп прибудет на саммит НАТО в Гааге во вторник за победными лаврами. <...> Владимир Зеленский приглашен лишь на ужин, но не на рабочую встречу с лидерами НАТО. <...> Бывший пресс-секретарь НАТО и зампомощника генерального секретаря Джейми Ши предположил, что встреча станет разочарованием для Украины", — говорится в материале.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Издание добавляет, что после того как США отошли от вопросов обороны Европы, ситуация на Украине легла на плечи европейских стран-членов блока.
Саммит в Гааге может стать самым "неукраинским" за последние годы из-за позиции главы Белого дома. Главу киевского режима Зеленского не позвали ни на одно из важных заседаний, не будет проведен и Совет НАТО-Украина на высшем уровне. Кроме того, СМИ сообщали, что Киев будет очень скромно упомянут в итоговом заявлении встречи в верхах.
Сегодня ранее газета Times сообщила, что текущий саммит сосредоточен на одной сессии лидеров НАТО, которая должна продлиться два с половиной часа. Стоимость встречи составляет 183 миллионов евро, или более миллиона в минуту. Издание подсчитало, что встреча обойдется в чуть более 10 евро на каждого гражданина Нидерландов.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
WP: на саммите НАТО пытаются держать на расстоянии Зеленского и Трампа
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампГаагаСШАУкраинаНАТОВладимир Зеленский
 
 
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