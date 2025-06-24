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Эксперт: страны НАТО не согласуют увеличение военных расходов на саммите - РИА Новости, 24.06.2025
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12:52 24.06.2025 (обновлено: 12:55 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/sammit-2025071938.html
Эксперт: страны НАТО не согласуют увеличение военных расходов на саммите
Эксперт: страны НАТО не согласуют увеличение военных расходов на саммите - РИА Новости, 24.06.2025
Эксперт: страны НАТО не согласуют увеличение военных расходов на саммите
Страны НАТО на саммите в Гааге не смогут согласовать повышение оборонных расходов до 5%, а Владимир Зеленский напрасно рассчитывает провести там переговоры с... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:52:00+03:00
2025-06-24T12:55:00+03:00
в мире
гаага
сша
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владимир зеленский
дональд трамп
нато
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БУДАПЕШТ, 24 июн - РИА Новости. Страны НАТО на саммите в Гааге не смогут согласовать повышение оборонных расходов до 5%, а Владимир Зеленский напрасно рассчитывает провести там переговоры с президентом США Дональдом Трампом, выразил мнение в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. "НАТО сейчас проводит встречу в Гааге, где они не смогут договориться о 5% ВВП оборонных расходов. На мой взгляд, потому что 5% - это невероятно много. НАТО состоит из 32 государств, и некоторые не достигли 2% или сейчас пытаются достичь. Испанцы уже заявили, что не смогут достичь 5%, а американский президент заявил, что 5% не будут применяться к США", - сказал Ногради. По его словам, Украина сейчас теряет свою значимость для США в свете конфликта на Ближнем Востоке, поэтому вряд ли Трамп уделит внимание Зеленскому. "Зеленский ездил в Канаду, на саммит G7, где был Трамп и где он отказался вести переговоры с Зеленским. Зеленский сейчас заявил, что поедет в Гаагу, если сможет встретиться с Трампом. Думаю, на это нет ни малейших шансов. Трамп если и поедет в Гаагу, то не факт, что будет вести переговоры с Зеленским, потому что то, что он хотел с ним обсудить, он обсудил еще в Ватикане", - отметил эксперт. Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Ранее газета Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщала о том, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" президента США Дональда Трампа. По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025065008.html
https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html
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в мире, гаага, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, нато, g7, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Гаага, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, G7, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Эксперт: страны НАТО не согласуют увеличение военных расходов на саммите

Ногради: НАТО не согласует повышение оборонных расходов до 5% ВВП на саммите

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Саммит НАТО в Гааге
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БУДАПЕШТ, 24 июн - РИА Новости. Страны НАТО на саммите в Гааге не смогут согласовать повышение оборонных расходов до 5%, а Владимир Зеленский напрасно рассчитывает провести там переговоры с президентом США Дональдом Трампом, выразил мнение в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.
"НАТО сейчас проводит встречу в Гааге, где они не смогут договориться о 5% ВВП оборонных расходов. На мой взгляд, потому что 5% - это невероятно много. НАТО состоит из 32 государств, и некоторые не достигли 2% или сейчас пытаются достичь. Испанцы уже заявили, что не смогут достичь 5%, а американский президент заявил, что 5% не будут применяться к США", - сказал Ногради.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Зеленский и Трамп планируют встретиться на саммите НАТО, пишут СМИ
Вчера, 12:28
По его словам, Украина сейчас теряет свою значимость для США в свете конфликта на Ближнем Востоке, поэтому вряд ли Трамп уделит внимание Зеленскому.
"Зеленский ездил в Канаду, на саммит G7, где был Трамп и где он отказался вести переговоры с Зеленским. Зеленский сейчас заявил, что поедет в Гаагу, если сможет встретиться с Трампом. Думаю, на это нет ни малейших шансов. Трамп если и поедет в Гаагу, то не факт, что будет вести переговоры с Зеленским, потому что то, что он хотел с ним обсудить, он обсудил еще в Ватикане", - отметил эксперт.
Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Ранее газета Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщала о том, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" президента США Дональда Трампа. По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
НАТО решает, в каком виде пригласить Украину — чучелом или тушкой
30 мая, 08:00
 
В миреГаагаСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОG7Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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