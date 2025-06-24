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СК завел дело после данных о нападении водителя скорой на человека в Самаре - РИА Новости, 24.06.2025
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17:35 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/samara-2025151068.html
СК завел дело после данных о нападении водителя скорой на человека в Самаре
СК завел дело после данных о нападении водителя скорой на человека в Самаре - РИА Новости, 24.06.2025
СК завел дело после данных о нападении водителя скорой на человека в Самаре
Следователи возбудили уголовное дело после публикации в соцмедиа информации о нападении водителя скорой помощи на пенсионера в Самаре, сообщило СУСК России по... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:35:00+03:00
2025-06-24T17:35:00+03:00
происшествия
россия
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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после публикации в соцмедиа информации о нападении водителя скорой помощи на пенсионера в Самаре, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. Во вторник в соцмедиа была размещена информация о том, что в Самаре водитель скорой медицинской помощи причинил телесные повреждения пенсионеру, которому понадобилась медицинская помощь. Инцидент зафиксирован на видео. Ранее несколько местных Telegram-каналов сообщили о конфликте между водителем скорой помощи и 80-летним пенсионером. Дочь дедушки рассказала, что причиной стал ложный вызов медиков. Когда мужчина вышел посидеть у подъезда, прохожие подумали, что ему плохо, и вызвали скорую помощь. Приехавшие медики расспросили о самочувствии пенсионера и посоветовали ему пойти домой. Мужчина из-за проблем со слухом и зрением посчитал, что ему грубят, и нецензурно выругался в их адрес. Медики спокойно отреагировали на это, однако их водитель якобы начал оскорблять и толкать пенсионера. Мужчина ударился головой о металлическую дверь, медики оказали ему помощь и уехали. Дочь пострадавшего отвезла его больницу, где мужчине диагностировали сотрясение мозга. "По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Михайловича Олейника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении регионального СУСК России. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В областном ГУМВД России сообщили журналистам, что провели проверку по заявлению жителя 1940 года рождения от 9 июня, в котором пенсионер сообщил о причинении ему телесных повреждений возле одного из многоквартирных домов на улице Ново-Вокзальной. Полицейские установили и опросили участников инцидента и передали собранные материалы в следственные органы.
https://ria.ru/20250317/peterburg-2005471383.html
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происшествия, россия, самара, самарская область
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область
СК завел дело после данных о нападении водителя скорой на человека в Самаре

СК завел дело после данных о нападении водителя скорой на пенсионера в Самаре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после публикации в соцмедиа информации о нападении водителя скорой помощи на пенсионера в Самаре, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале.
Во вторник в соцмедиа была размещена информация о том, что в Самаре водитель скорой медицинской помощи причинил телесные повреждения пенсионеру, которому понадобилась медицинская помощь. Инцидент зафиксирован на видео.
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Ранее несколько местных Telegram-каналов сообщили о конфликте между водителем скорой помощи и 80-летним пенсионером. Дочь дедушки рассказала, что причиной стал ложный вызов медиков. Когда мужчина вышел посидеть у подъезда, прохожие подумали, что ему плохо, и вызвали скорую помощь. Приехавшие медики расспросили о самочувствии пенсионера и посоветовали ему пойти домой. Мужчина из-за проблем со слухом и зрением посчитал, что ему грубят, и нецензурно выругался в их адрес. Медики спокойно отреагировали на это, однако их водитель якобы начал оскорблять и толкать пенсионера. Мужчина ударился головой о металлическую дверь, медики оказали ему помощь и уехали. Дочь пострадавшего отвезла его больницу, где мужчине диагностировали сотрясение мозга.
"По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Михайловича Олейника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении регионального СУСК России.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
В областном ГУМВД России сообщили журналистам, что провели проверку по заявлению жителя 1940 года рождения от 9 июня, в котором пенсионер сообщил о причинении ему телесных повреждений возле одного из многоквартирных домов на улице Ново-Вокзальной. Полицейские установили и опросили участников инцидента и передали собранные материалы в следственные органы.
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