https://ria.ru/20250624/safronov-2024991893.html

Никас Сафронов хочет написать портрет Путина

Никас Сафронов хочет написать портрет Путина - РИА Новости, 24.06.2025

Никас Сафронов хочет написать портрет Путина

Народный художник РФ Никас Сафронов в беседе с РИА Новости заявил, что готов написать портрет президента России Владимира Путина, если будет такая возможность. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T04:38:00+03:00

2025-06-24T04:38:00+03:00

2025-06-24T04:38:00+03:00

россия

владимир путин

никас сафронов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024239108_0:230:3047:1944_1920x0_80_0_0_5f0aff83213d6c574b0bbfce2383e649.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Народный художник РФ Никас Сафронов в беседе с РИА Новости заявил, что готов написать портрет президента России Владимира Путина, если будет такая возможность. "Я был бы невероятно рад, если бы он мне позировал, и с удовольствием написал бы его официальный портрет. Если я смогу договориться о том, что президент России сможет найти время, это было бы прекрасно", - сказал Сафронов, отвечая на вопрос о том, хотел бы он в будущем написать портрет главы государства. При этом художник напомнил, что уже не раз изображал Путина в разные периоды. "Я в 2000-х писал его портрет, потом в 2007 году, но это были образы. Он не позировал мне. Они не фотографичные", - подчеркнул Сафронов. Он также отметил, что всегда поддерживал президента и тот вызывает у него глубокое уважение как личность. По словам художника, сегодня он выбирает для своих работ только тех людей, кто ему по-настоящему интересен. "Иногда они раскручены, но я не буду писать, потому что мне неинтересен этот человек", - добавил художник.

https://ria.ru/20250422/safronov-2012851026.html

https://ria.ru/20250619/safronov-2023940154.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, никас сафронов