https://ria.ru/20250624/safronov-2024991893.html
Никас Сафронов хочет написать портрет Путина
Никас Сафронов хочет написать портрет Путина - РИА Новости, 24.06.2025
Никас Сафронов хочет написать портрет Путина
Народный художник РФ Никас Сафронов в беседе с РИА Новости заявил, что готов написать портрет президента России Владимира Путина, если будет такая возможность. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T04:38:00+03:00
2025-06-24T04:38:00+03:00
2025-06-24T04:38:00+03:00
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Народный художник РФ Никас Сафронов в беседе с РИА Новости заявил, что готов написать портрет президента России Владимира Путина, если будет такая возможность. "Я был бы невероятно рад, если бы он мне позировал, и с удовольствием написал бы его официальный портрет. Если я смогу договориться о том, что президент России сможет найти время, это было бы прекрасно", - сказал Сафронов, отвечая на вопрос о том, хотел бы он в будущем написать портрет главы государства. При этом художник напомнил, что уже не раз изображал Путина в разные периоды. "Я в 2000-х писал его портрет, потом в 2007 году, но это были образы. Он не позировал мне. Они не фотографичные", - подчеркнул Сафронов. Он также отметил, что всегда поддерживал президента и тот вызывает у него глубокое уважение как личность. По словам художника, сегодня он выбирает для своих работ только тех людей, кто ему по-настоящему интересен. "Иногда они раскручены, но я не буду писать, потому что мне неинтересен этот человек", - добавил художник.
https://ria.ru/20250422/safronov-2012851026.html
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россия, владимир путин, никас сафронов
Россия, Владимир Путин, Никас Сафронов
Никас Сафронов хочет написать портрет Путина
Никас Сафронов заявил о желании написать портрет Путина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Народный художник РФ Никас Сафронов в беседе с РИА Новости заявил, что готов написать портрет президента России Владимира Путина, если будет такая возможность.
"Я был бы невероятно рад, если бы он мне позировал, и с удовольствием написал бы его официальный портрет. Если я смогу договориться о том, что президент России
сможет найти время, это было бы прекрасно", - сказал Сафронов
, отвечая на вопрос о том, хотел бы он в будущем написать портрет главы государства.
При этом художник напомнил, что уже не раз изображал Путина
в разные периоды.
"Я в 2000-х писал его портрет, потом в 2007 году, но это были образы. Он не позировал мне. Они не фотографичные", - подчеркнул Сафронов.
Он также отметил, что всегда поддерживал президента и тот вызывает у него глубокое уважение как личность.
По словам художника, сегодня он выбирает для своих работ только тех людей, кто ему по-настоящему интересен.
"Иногда они раскручены, но я не буду писать, потому что мне неинтересен этот человек", - добавил художник.