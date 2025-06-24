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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в угрозах женщине
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в угрозах женщине - РИА Новости, 24.06.2025
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в угрозах женщине
Мужчина несколько часов угрожал женщине ножом в купе между станциями Лихая и Россошь в Ростовской области, его задержали, сообщается в Telegram-канале Западного РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:20:00+03:00
2025-06-24T18:20:00+03:00
2025-06-24T18:20:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мужчина несколько часов угрожал женщине ножом в купе между станциями Лихая и Россошь в Ростовской области, его задержали, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК РФ. "В ночное время 23 июня 2025 года на участке Юго-Восточной железной дороги между станциями Лихая и Россошь, подозреваемый, находясь в вагоне поезда, прошел в соседний вагон и, угрожая ножом, а также высказывая угрозу убийством в отношении одной из пассажирок, незаконно удерживал ее в купе вагона. После прибытия на станцию Россошь, мужчина проследовал совместно с удерживаемой к выходу из вагона, где был задержан на месте преступления сотрудниками полиции", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, воронежский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 127 УК РФ, частью 1 статьи 119 УК РФ (незаконное лишение свободы, с применением оружия; угроза убийством). Ведомство отмечает, что сотрудники СК провели осмотр места происшествия. Следствие намерено выйти с ходатайством в суд об избрании задержанному меры пресечения.
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происшествия, россошь, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россошь, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в угрозах женщине
В Ростовской области задержали подозреваемого в угрозах женщине в поезде