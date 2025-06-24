Рейтинг@Mail.ru
Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, заявили в Совбезе - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/rossija-2025115641.html
Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, заявили в Совбезе
Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, заявили в Совбезе - РИА Новости, 24.06.2025
Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, заявили в Совбезе
Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, особую тревогу вызывает то, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом СБ ООН, заявил во... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:32:00+03:00
2025-06-24T15:32:00+03:00
в мире
россия
сша
иран
александр венедиктов
оон
шос
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024668970_0:1:1618:911_1920x0_80_0_0_2e46daffef647e3cec134305273c1dcf.jpg
ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, особую тревогу вызывает то, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом СБ ООН, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Россия также решительно осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, предпринятые вслед за израильскими нападениями на исламскую республику, особую тревогу вызывает, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом совета безопасности ООН", - заявил Венедиктов, выступая на встрече Секретарей Советов безопасности (ВССБ) государств-членов ШОС. Он добавил, что "новый виток опасной эскалации чреват дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности".
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
россия
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024668970_346:0:1561:911_1920x0_80_0_0_e39c57444cc72572ad15f4b7d77b863e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, иран, александр венедиктов, оон, шос, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, США, Иран, Александр Венедиктов, ООН, ШОС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, заявили в Совбезе

Венедиктов: Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана

© Фото : Al Jazeera / Maxar Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Al Jazeera / Maxar
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, особую тревогу вызывает то, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом СБ ООН, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Россия также решительно осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, предпринятые вслед за израильскими нападениями на исламскую республику, особую тревогу вызывает, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом совета безопасности ООН", - заявил Венедиктов, выступая на встрече Секретарей Советов безопасности (ВССБ) государств-членов ШОС.
Он добавил, что "новый виток опасной эскалации чреват дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
 
В миреРоссияСШАИранАлександр ВенедиктовООНШОСВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала