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Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, заявили в Совбезе
Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, заявили в Совбезе - РИА Новости, 24.06.2025
Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, заявили в Совбезе
Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, особую тревогу вызывает то, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом СБ ООН, заявил во... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:32:00+03:00
2025-06-24T15:32:00+03:00
2025-06-24T15:32:00+03:00
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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, особую тревогу вызывает то, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом СБ ООН, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Россия также решительно осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, предпринятые вслед за израильскими нападениями на исламскую республику, особую тревогу вызывает, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом совета безопасности ООН", - заявил Венедиктов, выступая на встрече Секретарей Советов безопасности (ВССБ) государств-членов ШОС. Он добавил, что "новый виток опасной эскалации чреват дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности".
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в мире, россия, сша, иран, александр венедиктов, оон, шос, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, США, Иран, Александр Венедиктов, ООН, ШОС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, заявили в Совбезе
Венедиктов: Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана