https://ria.ru/20250624/rets-2025150755.html

РЭЦ подтвердил надежность медаппарата компании из Томска

РЭЦ подтвердил надежность медаппарата компании из Томска - РИА Новости, 24.06.2025

РЭЦ подтвердил надежность медаппарата компании из Томска

Научно-производственное объединение из Томска стало одной из компаний, получивших сертификат национального бренда "Сделано в России" от Российского экспортного... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:34:00+03:00

2025-06-24T17:34:00+03:00

2025-06-24T17:34:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

томск

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Научно-производственное объединение из Томска стало одной из компаний, получивших сертификат национального бренда "Сделано в России" от Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) по направлению "Надежность" на комплексный терапевтический аппарат, сообщает центр."Крупный производитель высокотехнологичной медицинской техники и бытовых приборов на базе ультразвуковых технологий успешно работает и развивается уже более двух десятилетий. Все изделия имеют патенты не только на сами приборы, но и на уникальные технологии воздействия на организм", - говорится в сообщении.Первая экспортная отгрузка компании состоялась в конце 2023 года. Путь на внешние рынки начался с регистрации продукции в Казахстане и поиска официального дистрибьютора. Сейчас география поставок расширяется, и в ближайших планах - выход на рынки других стран СНГ.Аппарат, на который получен сертификат "Сделано в России" - компактный, бесшумный и простой в использовании прибор для домашнего лечения. Он сочетает три режима работы: ультразвук, магнит и инфракрасный свет, которые можно чередовать для достижения устойчивой ремиссии при хронических и трудноизлечимых заболеваниях."Получение сертификата "Сделано в России" стало для нас важным этапом в развитии экспортного потенциала. Этот знак качества значительно повышает доверие наших зарубежных партнеров и, уверен, поможет расширить географию поставок", - отмечает генеральный директор НПО.Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно - подать заявку на сайте Российского экспортного центра, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету. Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ."Основная задача программы "Сделано в России" - продвигать товары российских производителей под единым национальных брендом, тем самым подтверждая добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции. И что нас особо радует, число участников программы значительно увеличилось. Нам есть что представить на зарубежных рынках; есть чем гордиться — это и уникальные технологии, нестандартные решения, интересные разработки в разных областях. Мы наблюдаем дополнительный эффект программы: когда российские бренды покоряют внешние рынки под эгидой "Сделано в России", остальные предприниматели становятся смелее в своих планах, растут амбиции по выходу на зарубежные рынки и можно с уверенностью сказать, что российский бизнес поверил - нас ждут за рубежом!", - поделилась руководитель представительства Российского экспортного центра в Новосибирске Елена Брагова.Компания активно использует и другие возможности Российского экспортного центра для выхода на внешние рынки: изучает специфику работы с иностранными партнерами в Базе знаний экспортера, подключается на регулярные вебинары по актуальным темам. Также обращается к доступным для экспортеров инструментам на цифровой платформе "Мой экспорт": анализирует требования к продукции на целевых рынках в навигаторе по барьерам, пользуется услугами поиска партнеров, оформляет сертификаты на производимую продукцию, в том числе сертификат происхождения товаров."До сотрудничества с РЭЦ у нас было много вопросов по организации внешнеэкономической деятельности, и именно благодаря их поддержке мы смогли успешно выйти на зарубежные рынки", - рассказывают в компании.

https://ria.ru/20250623/pivovarnya-2024850502.html

https://ria.ru/20250621/rets-2024508772.html

томск

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российский экспортный центр (рэц), экономика, томск