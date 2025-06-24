https://ria.ru/20250624/rets-2025150755.html
РЭЦ подтвердил надежность медаппарата компании из Томска
РЭЦ подтвердил надежность медаппарата компании из Томска - РИА Новости, 24.06.2025
РЭЦ подтвердил надежность медаппарата компании из Томска
Научно-производственное объединение из Томска стало одной из компаний, получивших сертификат национального бренда "Сделано в России" от Российского экспортного... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:34:00+03:00
2025-06-24T17:34:00+03:00
2025-06-24T17:34:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
томск
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Научно-производственное объединение из Томска стало одной из компаний, получивших сертификат национального бренда "Сделано в России" от Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) по направлению "Надежность" на комплексный терапевтический аппарат, сообщает центр."Крупный производитель высокотехнологичной медицинской техники и бытовых приборов на базе ультразвуковых технологий успешно работает и развивается уже более двух десятилетий. Все изделия имеют патенты не только на сами приборы, но и на уникальные технологии воздействия на организм", - говорится в сообщении.Первая экспортная отгрузка компании состоялась в конце 2023 года. Путь на внешние рынки начался с регистрации продукции в Казахстане и поиска официального дистрибьютора. Сейчас география поставок расширяется, и в ближайших планах - выход на рынки других стран СНГ.Аппарат, на который получен сертификат "Сделано в России" - компактный, бесшумный и простой в использовании прибор для домашнего лечения. Он сочетает три режима работы: ультразвук, магнит и инфракрасный свет, которые можно чередовать для достижения устойчивой ремиссии при хронических и трудноизлечимых заболеваниях."Получение сертификата "Сделано в России" стало для нас важным этапом в развитии экспортного потенциала. Этот знак качества значительно повышает доверие наших зарубежных партнеров и, уверен, поможет расширить географию поставок", - отмечает генеральный директор НПО.Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно - подать заявку на сайте Российского экспортного центра, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету. Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ."Основная задача программы "Сделано в России" - продвигать товары российских производителей под единым национальных брендом, тем самым подтверждая добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции. И что нас особо радует, число участников программы значительно увеличилось. Нам есть что представить на зарубежных рынках; есть чем гордиться — это и уникальные технологии, нестандартные решения, интересные разработки в разных областях. Мы наблюдаем дополнительный эффект программы: когда российские бренды покоряют внешние рынки под эгидой "Сделано в России", остальные предприниматели становятся смелее в своих планах, растут амбиции по выходу на зарубежные рынки и можно с уверенностью сказать, что российский бизнес поверил - нас ждут за рубежом!", - поделилась руководитель представительства Российского экспортного центра в Новосибирске Елена Брагова.Компания активно использует и другие возможности Российского экспортного центра для выхода на внешние рынки: изучает специфику работы с иностранными партнерами в Базе знаний экспортера, подключается на регулярные вебинары по актуальным темам. Также обращается к доступным для экспортеров инструментам на цифровой платформе "Мой экспорт": анализирует требования к продукции на целевых рынках в навигаторе по барьерам, пользуется услугами поиска партнеров, оформляет сертификаты на производимую продукцию, в том числе сертификат происхождения товаров."До сотрудничества с РЭЦ у нас было много вопросов по организации внешнеэкономической деятельности, и именно благодаря их поддержке мы смогли успешно выйти на зарубежные рынки", - рассказывают в компании.
https://ria.ru/20250623/pivovarnya-2024850502.html
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РИА Новости
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российский экспортный центр (рэц), экономика, томск
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Томск
РЭЦ подтвердил надежность медаппарата компании из Томска
Российский экспортный центр подтвердил надежность медаппарата компании из Томска
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Научно-производственное объединение из Томска стало одной из компаний, получивших сертификат национального бренда "Сделано в России" от Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) по направлению "Надежность" на комплексный терапевтический аппарат, сообщает центр.
"Крупный производитель высокотехнологичной медицинской техники и бытовых приборов на базе ультразвуковых технологий успешно работает и развивается уже более двух десятилетий. Все изделия имеют патенты не только на сами приборы, но и на уникальные технологии воздействия на организм", - говорится в сообщении.
Первая экспортная отгрузка компании состоялась в конце 2023 года. Путь на внешние рынки начался с регистрации продукции в Казахстане и поиска официального дистрибьютора. Сейчас география поставок расширяется, и в ближайших планах - выход на рынки других стран СНГ.
Аппарат, на который получен сертификат "Сделано в России" - компактный, бесшумный и простой в использовании прибор для домашнего лечения. Он сочетает три режима работы: ультразвук, магнит и инфракрасный свет, которые можно чередовать для достижения устойчивой ремиссии при хронических и трудноизлечимых заболеваниях.
"Получение сертификата "Сделано в России" стало для нас важным этапом в развитии экспортного потенциала. Этот знак качества значительно повышает доверие наших зарубежных партнеров и, уверен, поможет расширить географию поставок", - отмечает генеральный директор НПО.
Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно - подать заявку на сайте Российского экспортного центра, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету. Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
"Основная задача программы "Сделано в России" - продвигать товары российских производителей под единым национальных брендом, тем самым подтверждая добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции. И что нас особо радует, число участников программы значительно увеличилось. Нам есть что представить на зарубежных рынках; есть чем гордиться — это и уникальные технологии, нестандартные решения, интересные разработки в разных областях. Мы наблюдаем дополнительный эффект программы: когда российские бренды покоряют внешние рынки под эгидой "Сделано в России", остальные предприниматели становятся смелее в своих планах, растут амбиции по выходу на зарубежные рынки и можно с уверенностью сказать, что российский бизнес поверил - нас ждут за рубежом!", - поделилась руководитель представительства Российского экспортного центра в Новосибирске Елена Брагова.
Компания активно использует и другие возможности Российского экспортного центра для выхода на внешние рынки: изучает специфику работы с иностранными партнерами в Базе знаний экспортера, подключается на регулярные вебинары по актуальным темам. Также обращается к доступным для экспортеров инструментам на цифровой платформе "Мой экспорт": анализирует требования к продукции на целевых рынках в навигаторе по барьерам, пользуется услугами поиска партнеров, оформляет сертификаты на производимую продукцию, в том числе сертификат происхождения товаров.
"До сотрудничества с РЭЦ у нас было много вопросов по организации внешнеэкономической деятельности, и именно благодаря их поддержке мы смогли успешно выйти на зарубежные рынки", - рассказывают в компании.