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Рейтинг "дронификации" даст импульс развитию отрасли, считает эксперт - РИА Новости, 24.06.2025
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11:35 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/rejting-2025041501.html
Рейтинг "дронификации" даст импульс развитию отрасли, считает эксперт
Рейтинг "дронификации" даст импульс развитию отрасли, считает эксперт - РИА Новости, 24.06.2025
Рейтинг "дронификации" даст импульс развитию отрасли, считает эксперт
Национальный рейтинг "дронификации" регионов России станет дополнительным импульсом для развития отрасли, такое мнение выразил исполнительный директор АО "НПП... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:35:00+03:00
2025-06-24T11:35:00+03:00
экономика
технологии
россия
рязанская область
самарская область
иван анцев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Национальный рейтинг "дронификации" регионов России станет дополнительным импульсом для развития отрасли, такое мнение выразил исполнительный директор АО "НПП "Радар ммс" и эксперт рынка НТИ "Аэронет" Иван Анцев. "Рейтинг даст возможность масштабировать лучшие практики в регионах и станет дополнительным импульсом для развития отрасли", - сказал он. Анцев отметил, что такой рейтинг должен ускорить создание инфраструктуры и реальное применение гражданских дронов как для коммерческих задач, так и для повышения качества государственного управления регионами. Для повышения качества госуправления и получения значимых экономических, социальных, управленческих, демографических и других эффектов, возникающих на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, должно возникнуть множество сценариев применения данных об использовании гражданских дронов, добавил эксперт. Ранее в июне на полях Петербургского международного экономического форума замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак представил пилотный рейтинг "дронификации" российских регионов. Главной целью рейтинга является мотивация регионов создавать условия для развития рынка услуг беспилотных авиационных систем и отрасли в целом. В пятерку лидеров вошли Калужская и Рязанская области, Башкирия, Сахалинская и Самарская области.
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россия
рязанская область
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экономика, технологии, россия, рязанская область, самарская область, иван анцев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Рязанская область, Самарская область, Иван Анцев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Рейтинг "дронификации" даст импульс развитию отрасли, считает эксперт

Анцев: рейтинг дронификации регионов станет импульсом для развития отрасли

© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Национальный рейтинг "дронификации" регионов России станет дополнительным импульсом для развития отрасли, такое мнение выразил исполнительный директор АО "НПП "Радар ммс" и эксперт рынка НТИ "Аэронет" Иван Анцев.
"Рейтинг даст возможность масштабировать лучшие практики в регионах и станет дополнительным импульсом для развития отрасли", - сказал он.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Шапша назвал закономерным лидерство Калужской области в "дронификации"
18 июня, 17:51
Анцев отметил, что такой рейтинг должен ускорить создание инфраструктуры и реальное применение гражданских дронов как для коммерческих задач, так и для повышения качества государственного управления регионами. Для повышения качества госуправления и получения значимых экономических, социальных, управленческих, демографических и других эффектов, возникающих на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, должно возникнуть множество сценариев применения данных об использовании гражданских дронов, добавил эксперт.
Ранее в июне на полях Петербургского международного экономического форума замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак представил пилотный рейтинг "дронификации" российских регионов. Главной целью рейтинга является мотивация регионов создавать условия для развития рынка услуг беспилотных авиационных систем и отрасли в целом. В пятерку лидеров вошли Калужская и Рязанская области, Башкирия, Сахалинская и Самарская области.
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ЭкономикаТехнологииРоссияРязанская областьСамарская областьИван АнцевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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