https://ria.ru/20250624/rada-2025145111.html

Депутат Рады отозвал номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира

Депутат Рады отозвал номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 24.06.2025

Депутат Рады отозвал номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил о том, что отзывает свое... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:21:00+03:00

2025-06-24T17:21:00+03:00

2025-06-24T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил о том, что отзывает свое предложение о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. В ноябре 2024 года Мережко номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года. В письме, направленном в норвежский Нобелевский комитет, депутат упомянул, что Трамп сделал большой вклад в достижения мира, и "может сделать это в будущем". "Я отзываю свою номинацию... президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира... К сожалению, президент Трамп, несмотря на свои обещания, не справился в вопросе поддержки Украины", - говорится в новом письме в норвежский Нобелевский комитет, фотографию которого предоставляет издание Newsweek. По мнению Мережко, американский лидер не воспользовался имеющими возможностям, чтобы "остановить" Россию. В интервью изданию он добавил, что потерял веру в способности Трампа обеспечить прекращение огня на Украине. Ранее Трамп заявил, что считает себя достойным награды за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке и в Африке, однако думает, что не получит Нобелевскую премию мира, потому что слишком консервативен.

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в мире, украина, сша, дональд трамп, верховная рада украины