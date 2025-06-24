https://ria.ru/20250624/putin-2025209744.html

Путин поручил ускорить изменение целевого назначения земель для виноделия

Путин поручил ускорить изменение целевого назначения земель для виноделия - РИА Новости, 24.06.2025

Путин поручил ускорить изменение целевого назначения земель для виноделия

Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить рассмотрение возможности упрощенного изменения целевого назначения земель для создания винодельческих... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T21:40:00+03:00

2025-06-24T21:40:00+03:00

2025-06-24T21:40:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

деловая россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить рассмотрение возможности упрощенного изменения целевого назначения земель для создания винодельческих предприятий. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия" 13 мая опубликован во вторник на сайте Кремля. "Правительству РФ: с учетом ранее данных поручений ускорить рассмотрение вопроса об установлении возможности упрощенного изменения целевого назначения земель, необходимых для создания виноградарскими и винодельческими хозяйствами винодельческих предприятий и инфраструктуры сельского туризма", - говорится в сообщении. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250624/putin-2025209250.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, деловая россия