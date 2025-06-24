https://ria.ru/20250624/putin-2025209744.html
Путин поручил ускорить изменение целевого назначения земель для виноделия
Путин поручил ускорить изменение целевого назначения земель для виноделия - РИА Новости, 24.06.2025
Путин поручил ускорить изменение целевого назначения земель для виноделия
Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить рассмотрение возможности упрощенного изменения целевого назначения земель для создания винодельческих... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T21:40:00+03:00
2025-06-24T21:40:00+03:00
2025-06-24T21:40:00+03:00
экономика
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владимир путин
михаил мишустин
деловая россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить рассмотрение возможности упрощенного изменения целевого назначения земель для создания винодельческих предприятий. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия" 13 мая опубликован во вторник на сайте Кремля. "Правительству РФ: с учетом ранее данных поручений ускорить рассмотрение вопроса об установлении возможности упрощенного изменения целевого назначения земель, необходимых для создания виноградарскими и винодельческими хозяйствами винодельческих предприятий и инфраструктуры сельского туризма", - говорится в сообщении. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Деловая Россия
Путин поручил ускорить изменение целевого назначения земель для виноделия
Путин поручил ускорить упрощение назначения земель для винодельческих хозяйств