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Путин поручил представить предложения о налоговом стимулировании физлиц - РИА Новости, 24.06.2025
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21:35 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/putin-2025209250.html
Путин поручил представить предложения о налоговом стимулировании физлиц
Путин поручил представить предложения о налоговом стимулировании физлиц - РИА Новости, 24.06.2025
Путин поручил представить предложения о налоговом стимулировании физлиц
Путин поручил правительству и ЦБ РФ представить до 1 октября предложения о налоговом стимулировании физлиц, купивших акции в рамках IPO и SPO. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T21:35:00+03:00
2025-06-24T21:35:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
деловая россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Путин поручил правительству и ЦБ РФ представить до 1 октября предложения о налоговом стимулировании физлиц, купивших акции в рамках IPO и SPO. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" 13 мая 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить предложения... о дополнительных мерах налогового стимулирования физических лиц, владеющих акциями публичных компаний, приобретенными ими в рамках первичного или вторичного размещения на внутреннем рынке, в том числе предусмотрев отмену таких условий, определяемых для целей предоставления налоговых преференций, как минимальный срок владения акциями и предельный размер дохода от их реализации", - говорится в сообщении. Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), деловая россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Деловая Россия
Путин поручил представить предложения о налоговом стимулировании физлиц

Путин поручил представить предложения о налоговом стимулировании SPO акционеров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Путин поручил правительству и ЦБ РФ представить до 1 октября предложения о налоговом стимулировании физлиц, купивших акции в рамках IPO и SPO.
Соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" 13 мая 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить предложения... о дополнительных мерах налогового стимулирования физических лиц, владеющих акциями публичных компаний, приобретенными ими в рамках первичного или вторичного размещения на внутреннем рынке, в том числе предусмотрев отмену таких условий, определяемых для целей предоставления налоговых преференций, как минимальный срок владения акциями и предельный размер дохода от их реализации", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года.
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