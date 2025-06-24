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Путин определил наибольшую ставку льготного кредитования объектов культуры - РИА Новости, 24.06.2025
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21:27 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/putin-2025208499.html
Путин определил наибольшую ставку льготного кредитования объектов культуры
Путин определил наибольшую ставку льготного кредитования объектов культуры - РИА Новости, 24.06.2025
Путин определил наибольшую ставку льготного кредитования объектов культуры
Президент РФ Владимир Путин поручил установить ставку льготного кредитования для восстановления объектов культурного наследия в субъектах РФ в размере не более... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T21:27:00+03:00
2025-06-24T21:27:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил установить ставку льготного кредитования для восстановления объектов культурного наследия в субъектах РФ в размере не более 9%. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" 13 мая 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: корректировку параметров программы льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации и вовлечению их в хозяйственный оборот, предусмотрев установление единой ставки в размере не более 9 процентов годовых для таких проектов во всех субъектах Российской Федерации, а также финансирование этой программы с учетом ранее данных поручений в пределах предусмотренного объема финансирования за счет средств федерального бюджета", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 июля 2025 года.
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экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Путин определил наибольшую ставку льготного кредитования объектов культуры

Путин: ставка льготного кредитования объектов культуры не должна быть больше 9%

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил установить ставку льготного кредитования для восстановления объектов культурного наследия в субъектах РФ в размере не более 9%.
Соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" 13 мая 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: корректировку параметров программы льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации и вовлечению их в хозяйственный оборот, предусмотрев установление единой ставки в размере не более 9 процентов годовых для таких проектов во всех субъектах Российской Федерации, а также финансирование этой программы с учетом ранее данных поручений в пределах предусмотренного объема финансирования за счет средств федерального бюджета", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения - 1 июля 2025 года.
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