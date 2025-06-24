https://ria.ru/20250624/putin-2025208268.html

Песков рассказал, как часто общаются Путин и Лукашенко

Песков рассказал, как часто общаются Путин и Лукашенко - РИА Новости, 24.06.2025

Песков рассказал, как часто общаются Путин и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко постоянно общаются, а на днях встретятся лично, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T21:25:00+03:00

2025-06-24T21:25:00+03:00

2025-06-24T21:25:00+03:00

россия

белоруссия

минск

александр лукашенко

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко постоянно общаются, а на днях встретятся лично, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин с Лукашенко общаются более чем часто, постоянно. И у них могут быть и телефонные контакты, о чем мы вас проинформируем. И на днях они встретятся лично", - ответил Песков на вопрос, сообщал ли Минск о деталях встречи Лукашенко со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. В минувшую субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко и Келлог обсудили международную проблематику, ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения.

https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024502109.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков