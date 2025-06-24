https://ria.ru/20250624/putin-2025208268.html
Песков рассказал, как часто общаются Путин и Лукашенко
Песков рассказал, как часто общаются Путин и Лукашенко - РИА Новости, 24.06.2025
Песков рассказал, как часто общаются Путин и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко постоянно общаются, а на днях встретятся лично, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T21:25:00+03:00
2025-06-24T21:25:00+03:00
2025-06-24T21:25:00+03:00
россия
белоруссия
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александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко постоянно общаются, а на днях встретятся лично, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин с Лукашенко общаются более чем часто, постоянно. И у них могут быть и телефонные контакты, о чем мы вас проинформируем. И на днях они встретятся лично", - ответил Песков на вопрос, сообщал ли Минск о деталях встречи Лукашенко со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. В минувшую субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко и Келлог обсудили международную проблематику, ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения.
https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024502109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал, как часто общаются Путин и Лукашенко
Песков: Путин и Лукашенко постоянно общаются, а на днях встретятся лично