Путин дал поручения правительству по налогообложению и социальным вопросам
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил поручения правительству и Центробанку. Ключевые положения:
Социальный блок
- Представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов;
- рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по стимулированию работодателей к приему на работу инвалидов.
Экономический блок
- Представить предложения по улучшению механизма налогообложения граждан, не являющихся налоговыми резидентами России;
- установить ставку льготного кредитования для восстановления объектов культурного наследия в субъектах в размере не более девяти процентов;
- ускорить рассмотрение возможности упрощенного изменения целевого назначения земель для создания винодельческих предприятий;
- до 1 ноября представить предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых;
- до 1 октября представить предложения о дополнительных мерах стимулирования покупки акций технологических компаний;
- представить до 1 октября предложения о налоговом стимулировании граждан, купивших акции в рамках IPO и SPO.
Эти поручения были сформированы по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", которая состоялась 13 мая 2025 года.