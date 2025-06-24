https://ria.ru/20250624/putin-2025207959.html

Путин дал поручения правительству по налогообложению и социальным вопросам

Путин дал поручения правительству по налогообложению и социальным вопросам - РИА Новости, 24.06.2025

Путин дал поручения правительству по налогообложению и социальным вопросам

Президент России Владимир Путин утвердил поручения правительству и Центробанку. Ключевые положения: РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T21:22:00+03:00

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деловая россия

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил поручения правительству и Центробанку. Ключевые положения:Социальный блокЭкономический блок Эти поручения были сформированы по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", которая состоялась 13 мая 2025 года.

https://ria.ru/20250624/putin-2025143556.html

https://realty.ria.ru/20250624/putin-2025100342.html

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2025

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деловая россия, владимир путин, россия, экономика