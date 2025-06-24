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Путин дал поручения правительству по налогообложению и социальным вопросам - РИА Новости, 24.06.2025
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21:22 24.06.2025 (обновлено: 21:46 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/putin-2025207959.html
Путин дал поручения правительству по налогообложению и социальным вопросам
Путин дал поручения правительству по налогообложению и социальным вопросам - РИА Новости, 24.06.2025
Путин дал поручения правительству по налогообложению и социальным вопросам
Президент России Владимир Путин утвердил поручения правительству и Центробанку. Ключевые положения: РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T21:22:00+03:00
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деловая россия
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил поручения правительству и Центробанку. Ключевые положения:Социальный блокЭкономический блок Эти поручения были сформированы по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", которая состоялась 13 мая 2025 года.
https://ria.ru/20250624/putin-2025143556.html
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деловая россия, владимир путин, россия, экономика
Деловая Россия, Владимир Путин, Россия, Экономика

Путин дал поручения правительству по налогообложению и социальным вопросам

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил поручения правительству и Центробанку. Ключевые положения:

Социальный блок

  • Представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов;
  • рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по стимулированию работодателей к приему на работу инвалидов.
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Экономический блок

  • Представить предложения по улучшению механизма налогообложения граждан, не являющихся налоговыми резидентами России;
  • установить ставку льготного кредитования для восстановления объектов культурного наследия в субъектах в размере не более девяти процентов;
  • ускорить рассмотрение возможности упрощенного изменения целевого назначения земель для создания винодельческих предприятий;
  • до 1 ноября представить предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых;
  • до 1 октября представить предложения о дополнительных мерах стимулирования покупки акций технологических компаний;
  • представить до 1 октября предложения о налоговом стимулировании граждан, купивших акции в рамках IPO и SPO.
Эти поручения были сформированы по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", которая состоялась 13 мая 2025 года.
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