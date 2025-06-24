https://ria.ru/20250624/putin-2025207872.html
Путин поручил разработать методы стимулирования IPO технокомпаний
Путин поручил разработать методы стимулирования IPO технокомпаний - РИА Новости, 24.06.2025
Путин поручил разработать методы стимулирования IPO технокомпаний
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 октября представить предложения о стимулировании IPO технологических компаний на российском рынке. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T21:22:00+03:00
2025-06-24T21:22:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 октября представить предложения о стимулировании IPO технологических компаний на российском рынке.Соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" 13 мая 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить предложения: ... о преобразовании реестра малых технологических компаний в реестр технологических компаний, включающий в себя раздел, содержащий сведения о технологических компаниях, которые реализуют проекты, соответствующие критериям (таксономии) проектов технологического суверенитета, и о применении к включенным в этот раздел компаниям мер поддержки малых технологических компаний, направленных на стимулирование первичного размещения их акций на российском финансовом рынке и предусмотренных федеральным проектом "Технологии", входящим в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"", - говорится в сообщении.Срок −1 октября 2025 год.
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экономика, россия, владимир путин, деловая россия, технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Технологии
Путин поручил разработать методы стимулирования IPO технокомпаний
Путин поручил разработать методы стимуляции IPO технокомпаний до 1 октября