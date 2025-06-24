https://ria.ru/20250624/putin-2025207226.html
Путин поручил представить предложения по трудоустройству инвалидов
Путин поручил представить предложения по трудоустройству инвалидов - РИА Новости, 24.06.2025
Путин поручил представить предложения по трудоустройству инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T21:12:00+03:00
2025-06-24T21:12:00+03:00
2025-06-24T21:22:00+03:00
общество
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов.Соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия" 13 мая опубликован во вторник на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с общероссийской общественной организацией "Деловая Россия": проанализировать практику взаимодействия органов службы занятости и работодателей по сопровождению инвалидов при трудоустройстве в период их адаптации на новом рабочем месте и при необходимости представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов, в том числе мер по их закреплению на рабочих местах", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250513/putin-2016732361.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия, правительство рф
Общество, Владимир Путин, Россия, Правительство РФ
Путин поручил представить предложения по трудоустройству инвалидов
Путин поручил правительству представить предложения по трудоустройству инвалидов