https://ria.ru/20250624/putin-2025207226.html

Путин поручил представить предложения по трудоустройству инвалидов

Путин поручил представить предложения по трудоустройству инвалидов - РИА Новости, 24.06.2025

Путин поручил представить предложения по трудоустройству инвалидов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T21:12:00+03:00

2025-06-24T21:12:00+03:00

2025-06-24T21:22:00+03:00

общество

владимир путин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов.Соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия" 13 мая опубликован во вторник на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с общероссийской общественной организацией "Деловая Россия": проанализировать практику взаимодействия органов службы занятости и работодателей по сопровождению инвалидов при трудоустройстве в период их адаптации на новом рабочем месте и при необходимости представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов, в том числе мер по их закреплению на рабочих местах", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250513/putin-2016732361.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия, правительство рф