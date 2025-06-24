https://ria.ru/20250624/putin-2025207138.html

Путин поручил улучшить налоговую систему для самозанятых

Путин поручил улучшить налоговую систему для самозанятых - РИА Новости, 24.06.2025

Путин поручил улучшить налоговую систему для самозанятых

Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября представить предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T21:11:00+03:00

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владимир путин

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михаил мишустин

алексей репик

экономика

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября представить предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых.Соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия" 13 мая 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: проанализировать эффективность проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", осуществить оценку случаев, связанных с привлечением работодателями лиц, применяющих указанный налоговый режим, в целях оптимизации налогообложения, и представить предложения по совершенствованию этого налогового режима с учетом срока завершения эксперимента", - говорится в документе.Срок исполнения поручения - 1 ноября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава "Деловой России" Алексей Репик.

https://ria.ru/20250624/putin-2025209250.html

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россия, владимир путин, деловая россия, михаил мишустин, алексей репик, экономика