https://ria.ru/20250624/putin-2025207138.html
Путин поручил улучшить налоговую систему для самозанятых
Путин поручил улучшить налоговую систему для самозанятых - РИА Новости, 24.06.2025
Путин поручил улучшить налоговую систему для самозанятых
Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября представить предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T21:11:00+03:00
2025-06-24T21:11:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября представить предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых.Соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия" 13 мая 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: проанализировать эффективность проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", осуществить оценку случаев, связанных с привлечением работодателями лиц, применяющих указанный налоговый режим, в целях оптимизации налогообложения, и представить предложения по совершенствованию этого налогового режима с учетом срока завершения эксперимента", - говорится в документе.Срок исполнения поручения - 1 ноября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава "Деловой России" Алексей Репик.
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россия, владимир путин, деловая россия, михаил мишустин, алексей репик, экономика
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Михаил Мишустин, Алексей Репик, Экономика
Путин поручил улучшить налоговую систему для самозанятых
Путин поручил улучшить налоговую систему для самозанятых до 1 ноября