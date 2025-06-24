https://ria.ru/20250624/putin-2025206671.html

Путин поручил улучшить механизм налогообложения

Путин поручил улучшить механизм налогообложения - РИА Новости, 24.06.2025

Путин поручил улучшить механизм налогообложения

Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по улучшению механизма налогообложения лиц, не являющихся налоговыми резидентами. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T21:05:00+03:00

2025-06-24T21:05:00+03:00

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россия

экономика

владимир путин

деловая россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по улучшению механизма налогообложения лиц, не являющихся налоговыми резидентами.Соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" 13 мая 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при участии Общероссийской общественной организации "Деловая Россия": подготовить и представить предложения по совершенствованию механизма налогообложения лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250624/putin-2025207226.html

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2025

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россия, экономика, владимир путин, деловая россия